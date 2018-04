Fop-transietoroof laat sekuriteitswerkers “bewusteloos”

Maroela Media berig dat vyf van die verdagtes wat verlede naweek sowat R30 miljoen tydens ’n kamma-transitoroof by Brinks Finance Solution gesteel het, die afgelope week onderskeidelik in Norkem Park, Bloemfontein, Rustenburg en Nongoma vasgetrek is. Al die verdagtes is werknemers by die maatskappy.

Die woordvoerder van die Valke, kaptein Ndivhuwo Mulamu, het gesê dat die Valke se Nasionale Buro vir Onwettige Vuurwapenbeheer en Prioriteitsmisdaad het die ondersoek behartig.

Daar word beweer dat die gepantserde transitovoertuig op 13 April van Spartan na Selby naby Johannesburg deur ’n sedanmotor vergesel is terwyl dit op pad was om kontant te gaan aflewer.

Volgens Mulamu het die voertuig onverwags naby Kensington stilgehou waar die transitovoertuig se agterdeure oopgemaak is en drie onbekende mans sakke vol geld geneem en daarmee weggery het.

Drie werknemers van Brinks Finance Solutions het in die gepantserde voertuig en drie in die sedan gereis. Volgens hulle verklaring is hulle deur ’n onbekende voertuig met drie insittendes genader toe hulle stilgehou het. Volgens die werknemers is die geldwa oopgemaak en sakke vol geld is in die voertuig gelaai.

Die gepantserde voertuig en die sedan asook die onbekende voertuig het die toneel glo in verskillende rigtings verlaat.

Die ses werknemers het eers kilometer ver vanaf die toneel hul werkgewer gebel en van die “rooftog” in kennis gestel.

’n Noodvoertuig is vanaf Spartan na hulle gestuur waar al ses bewusteloos aangetref is nadat hulle ’n koeldrank gedrink het wat met ’n onbekende stof gedokter is.

Hulle is toe na ’n hospitaal geneem is. Volgens Mulamu is al ses later ontslaan.

Bewyse het na vore gekom wat dié werknemers onder verdenking gebring het. Dit beteken dat die polisie reeds vyf van die nege verdagtes reeds gearresteer het.

Die vyf verdagtes wat in hegtenis geneem is, is Nkosinathi Feni (48), Gabriel Mbhango (35), Siphiwe Hlungwane (45), Bavuyise Ndaba (30) en Petros Ndlovu.

Hulle het Dinsdag vir die eerste keer in die Johannesburg Landdroshof verskyn op aanklagte van diefstal en sameswering. Die saak is tot 30 April uitgestel vir nadere ondersoek.

Een van die verdagtes wat gesoek word, is die bestuurder van die transitovoertuig wat saam met die ander uit die hospitaal ontslaan is.