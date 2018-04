Zuma in hof oor ‘n “Polities gemotiveerde” hofsaak

Voormalige president Jacob Zuma het sy ondersteuners bedank net voordat hy vanoggend, Vrydag 6 April, in die Durban Hooggeregshof verskyn het op, waarna hy verwys het as ’n “Polities gemotiveerde” hofsaak.

Zuma word daarvan beskuldig dat hy gedurende sy termyn as provinsiale minister van ekonomie, terwyl hy adjunk president van die ANC was, omkoopgeld van die Franse wapenvervaardiger Thales tydens die omstrede R30 miljard wapentransaksie aanvaar het.

Net na sowat 15 minute in die hof waar Zuma voor regter Themba Sishi verskyn het op ‘n klagte van afpersing, twee aanklagte van korrupsie, een van geldwassery en 12 klagtes van bedrog, is die saak uitgestel tot 8 Junie wanneer hy weer in die hof sal verskyn.

Die tweede aangeklaagde, wapenvervaardiger Thales Suid-Afrika, het ook aangedui dat hulle ‘n voorlegging aan die Nasionale Direkteur van die Openbare Vervolger wil rig hoekom Thales nie vervolg behoort te word nie.

Thales het vlootvaartuie as deel van die kontrak voorsien en word saam met Zuma van korrupsie aangekla.

Zuma word daarvan aangekla dat hy onwettig persoonlik ‘n totaal van R4 072 499.85 ontvang het deur 783 betalings wat deur die sakeman, Schabir Shaik wat as Zuma se finansiële adviseur opgetree het, hanteer is.

Kort na die aanklagte teen Zuma gedurende 2009 laat vaar is, is hy tot president van Suid-Afrika verkies. Zuma het deurentyd al die aanklagte teen hom ontken.

Shaik is gedurende 2005 tot 15 jaar tronkstraf gevonnis op grond van dieselfde aanklagte terwyl ‘n ondersoek wat wyd onder kritiek deurgeloop het, Zuma van alle blaam onthef het.

Die ANC het Zuma gedurende Februarie vanjaar forseer om uit te tree as president van Suid-Afrika, juis oor die toenemende aanklagte van korrupsie en skandale en het homself van sy vorige leier gedistansieer.

Nieteenstaande die feit dat die Staat aangedui het dat hy gereed is om teen 12 November, die vroegste beskikbare datum, met die saak voort te gaan, is daar verskeie bydraende faktore wat kan meebring dat die vervolging van Jacob Zuma oor verskeie jare voor die hof uitgerek kan word.