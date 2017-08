Geniet die “SA Motoring Experience” by Kyalami

Ikoniese uitstallings, vanaf klassieke karre, geleenthede en mense sal vanaf 1 tot 3 September deel uitmaak van die Wesbank SA Motoring Experience by Kyalami Renbaan in Johannesburg. Dit sluit in ‘n huldeblyk aan gebeurtenisse in die wêreld van Suid-Afrikaanse motorsport, insluitend aan die legendariese tydren-jaer, Sarel van der Merwe.

Die uitstalling word op die kyk-dek van die hoof kuipe-gebou aangebied en sal beslis die aandag van besoekers uitlok.

“Ons weet dat ons keuse vir die Elite Klassieke en Legende uitstalling uitdagend is en dat dit baie kommentaar onder motorsport aanhangers sal uitlok, maar ons glo dat ons ‘n uitstekende spieëlbeeld van die plaaslike motorsport-geskiedenis sal verskaf”, volgens die hoof uitvoerende beampte van die skou organiseerders, SA Shows Messe Frankfurt, Constantin Vieregge.

Drie van die uitstallings bevat motors wat dramatiese omwentelinge in die plaaslike wêreld van motorsport veroorsaak het naamlik die Groep 1 BMW 745i, Ford Sierra XR8 en die Alfa Romeo GTV-3-liter. Al hierdie motors was uniek; spesialiste motors wat deur die plaaslike motorvervaardigers gebou is as potensiële resies-wenners waar die gewone produksiemodelle nie die paal kon haal nie.

Nog ‘n motor wat net in Suid-Afrika vervaardig is, die Ford Capri Perana V8, word ten volle betrek vir die 50 jarige viering van die geboorte van die spesiale kragtige Perana deur die Ford-bouer, Basil Green van Edenvale.

Nog ‘n Ford wat op die uitstalling is, is ‘n opgeboude weergawe van die oorspronklike Zakspeed Escort wat die Wynns 1000 uithou-resies 40 jaar gelede op Kyalami gewen het.

Vanjaar is dit ook die 50-jarige viering van die Mazda Wankel rotor-enjin. Rotor-aangedrewe motors was vir lank ‘n algemene gesig op Suid-Afrikaanse renbane waar hulle suksesvol in beide die Groep 1 en gemodifiseerde kategorieë deelgeneem het. Die bekendste renjaer van hierdie motors, Ben Morgenrood, wat steeds aktief by die sport betrokke is, is een van die legendes aan wie hulde betoon sal word.

Nog ‘n uitstalling bied erkenning aan die eerste Suid-Afrikaanse Grand Prix wat 50 jaar gelede, in 1967, op Kyalami aangebied is. Gedurende die jare 1967 tot 1993, was Kyalami die gasheer van 20 F1 Wêreld Kampioenskappe.

Gunston, ‘n groot borg in motorsport in Suid-Afrika, wie se borgskap ook vir die eerste keer 50 jaar gelede op ‘n renmotor verskyn het en die 1968 Gunston Span drywers, John Love en Sam Tingle, was die eerste draers van borg advertensies by ‘n F1 kampioenskap op hul renmotors. Hierdie borgskap sal vertoon word op ‘n Chevron B19 sport resies motor.

Nog ‘n spesiale uitstalling sal die 70ste jaar gedenk sedert die stigting van Ferrari in 1947. Ferrari het ‘n ryk resies-geskiedenis in Suid-Afrika met talle oorwinnings in beide die Suid-Afrikaanse Grand Prix en 9-uur uithou wedrenne by Kyalami.

Laastens, Sarel van der Merwe se 50 jaar aktiewe deelname in motorsport, wat uitgebeeld sal word om erkenning te verleen aan die loopbaan van ‘n ware Suid-Afrikaanse motorsport ikoon wat met groot erkenning oorsee aan wedrenne deelgeneem het.

Hou die Kwêvoël se Motors-seksie dop vir nuus van nuwe modelle op die mark, verwikkelings in die wêreld van Motors en hou ons op datum van enige uitstallings en nuus vanaf plaaslike motorklubs. Stuur inligting aan kwevoel@kwevoel.co.za.

Motor agentskappe: Adverteer by ons en ons plaas ‘n gratis nuus-vrystelling van die model wat julle in die advertensie bemark.

Vir meer inligting aangaande ons kollig advertensie aanbod – Klik ons op Top-Stories regs bo op ons webblad.