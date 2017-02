Chris Else en Refentse by die Kunstegrot

Hierdie week maak twee betreklik nuwe (vir Thabazimbi) kunstenaars ‘n draai by die KunsteGrot op Thabazimbi. Hulle is naamlik die jong opkomende Afrikaanse sanger, Chris Else, en die nuwe sensasie, Refentse Moraka. Die twee sing in hul eie taal, saam en apart.

“Hou vas aan jou stoel, dit is glad nie ‘n drukfout nie.” Chris Els sing in Zulu en Afrikaans en Refentse op sy beurt in Afrikaans en Sesotho/Zulu.

Die twee is hierdie week Donderdag, 9 Februarie, saam op die KunsteGrot se verhoog en teatergangers sal beslis nie teleurgesteld wees nie. Soos Chris self sê, vir die wat nog twyfel, Refentse se Afrikaans is beter as sy eie.

Op 23 jarige ouderdom het Chris reeds as opkomende kunstenaar die afgelope drie jaar die verhoog gedeel met ander kunstenaars soos Adam Tas, Ray Dyllan en Steff Kruger en alleen op die verhoog by talle feeste, funksies, partytjies en huweliksonthale.

Chris, oorspronklik vanaf Potties in Limpopo, het hom in die Kaap hervestig vanwaar hy meer blootstelling kry.

Refentse het op ‘n heel ander manier blootstelling bekom. Op ‘n dag stap ‘n tannie in Vereeniging verby ‘n jong seun wat sing in sy tuin. Refentse Morake sien die tannie stap, en hou op met sing.

Sy stap verby en hy sing verder. Sy stem bly haar egter by en sy bel hom later om te sê dat hy ‘n draai by haar huis moet kom maak. Sy neem hom sommer met die selfoon af, terwyl hy sing, en plaas dit op haar Facebook en Suid-Afrika se nuwe internet sensasie is gebore.

Refentse Morake is ‘n splinternuwe, jong entoesiastiese kunstenaar, gevul met passie, nie net vir sy sangloopbaan nie, maar vir die lewe en alles wat na sy kant toe kom! Dit is dus heerlik om met groot trots sy debuut album bekend te stel. Refentse sal jou bekoor op My Hart bly In ‘n Taal.

Besoek gerus die volgende skakel vir ’n skelm voorskou na Chris en Refentse se vertoning. Vir bespreking skakel Rita by 083 744 8559.

https://www.facebook.com/anette.burden.5/videos/660760914079784/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Die vertoning begin op 19:00 en kaartjies kos R130 per persoon.

Die volgende filmvertonings word ook by die KunsteGrot gedurende Februarie en Maart vertoon:

17 en 18 Februarie: – Vir die Voëls – ‘n film wat jy eenvoudig nie moet misloop nie.

3 en 4 Maart: – Jou Romeo en

17 en 18 Maart: – Jagveld

Alle Filmvertonings begin Vrydae om 19:00 en Saterdae om 10:30.

Vir meer inligting en prys van kaartjies, skakel Rita by 083 744 8559.