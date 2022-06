ATKV en Lalalé Studio sangers vermaak seniors

Die ATKV Thabazimbi-tak in samewerking met plaaslike sangers van die Lalalé Studio het op 20 Junie die seniors en personeel van Huis Immergroen op Thabazimbi met heerlike verversings trakteer en hulle boonop met hul sang vermaak.

Dit was ’n heerlike kuier met ’n paar trane wat onderling tydens die sing van liedere soos Ca sera sera, I Have a Dream en Anchor stilweg weggevee is.

Die seniors van Huis Immergroen op Thabazimbi is verlede week deur die ATKV en die sangers van die Lalalé Studio onthaal. Die drie sangeresse van Lalalé Studio saam met ‘n paar van die seniors. Die drie sangers van Lalalé Studio wat die seniors vermaak het, is op die foto van links: Carla Barnard, Nelita Janse van Rensburg en Lieselotte Smit.

Die drie sangers, Lieselotte Smit, Carla Barnard en Nelita Janse van Rensburg (op die foto saam met die seniors), het die seniors se harte geraak en die versoek is dan ook gerig dat hierdie optrede nie die laaste moet wees nie.

Die ATKV bedank hierdie drie talentvolle dogters vir hulle onbaatsugtige diens en betrokkenheid by hierdie projek.