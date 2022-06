Ou era Afgesluit – Welkom by KunsteGrot@Trollope

Die vorige era van die KunsteGrot in Ipellegeng Thabazimbi is afgesluit en die nuwe KunsteGrot in die Trollope Saal op die Skouterrein is met ’n lekker lewendige gehoor verwelkom met Jannie Moolman en Blackie Swart op die verhoog.

Daar was besondere goeie tye in die vorige KunsteGrot wat Thabazimbi behoorlik op die vermaaklikheidskaart van Suid-Afrika geplaas het.

Wees die sameloop van verskeie omstandighede het dit egter tyd geraak om eerder te verhuis. Hierdie geleentheid het hom voorgedoen toe die skoukomitee besluit het om die terrein te bemark en die Trollope saal beskikbaar geraak het.

Heelwat aanpassings moes gemaak word om die KunsteGrot prakties te akkommodeer veral ten opsigte van die gereelde maandelikse wildveilings en ander doeleindes soos troues en ander funksies wat daar aangebied word.

Rita het dan ook haar dank oorgedra na die Skoukomitee wat ruimte geskep het om die KunsteGrot te akkommodeer.

Gedurende die week is daar geen probleem om die drama- en dansleerlinge te akkommodeer nie. Al wat moet gebeur is dat die verskillende kalenders vir die onderskeie funksies en toneel aande van die KunsteGrot gekoördineer moet word.

Oor die algemeen vind al die KunsteGrot kunstenaar optredes gewoonlik op ’n Vrydagaand plaas wat ruimte laat vir Saterdag besprekings van die saal.

Die skuif van die ou perseel na die Trollope Saal het skielik gekom na die afsluitings optrede van Lizz Meiring in die vorige KunsteGrot. Jannie Moolman en Blackie Swart se optrede was reeds in Januarie vanjaar vasgemaak en daar moes haastig geskuif word. ’n Dag ekstra is gewen toe Jannie en Blackie versoek het om eerder die vertoning van die Vrydag na die Saterdag te verskuif as gevolg van ’n dubbelbespreking.

Rita Volschenk van die KunsteGrot vertel oor ’n koppie rooibostee in die nuwe koffiehuis-restaurant wat vanaf Pondok nou ook na die skouterrein oorgeskuif het en wat grens aan die nuwe KunsteGrot, hoe ouers van die dramastudentjies ingespring het en met bakkies, hul eie en geleen, alles vanaf die ou perseel oorgeskuif het.

Hier het twee van die kinders, Taryn en Milan Stander, hul pa Lukas bygestaan om bokse vol op ’n bakkie te laai en weer by die nuwe perseel af te laai en in te dra.

’n Lekker warm vuurtjie het teatergangers begroet. Rivo teater het ook nou sy eie hoekie. Taryn en Milan Stander wat hulle pa, Lukas Stander, ywerig gehelp trek het na die nuwe perseel. ’n Splinternuwe bord dui die KunsteGrot@Trollope op die skouterrein aan. Vollie en Rita Volschenk van die KunsteGrot saam met Hannes Coetzee van Thaba Superspar. Hannes is steeds die hoofborg van die KunsteGrot.

Rita vertel verder dat daar in die gehoor heelwat nuwe mense was wat nooit voorheen optredes in die KunsteGrot bygewoon het nie. Sy skryf dit daaraan toe dat die KunsteGrot nou baie meer bereikbaar is en alhoewel Ikatiseng Sekuriteit steeds hul rondtes doen tydens optredes, is die veiligheidsrisiko drasties verminder met die skuif na die skouterrein.

Vir die ouers wat kinders vir dramalesse kom aflaai is dit nou baie gerieflik met die Koffiewinkel waar hulle kan kuier oor iets om te eet en drink terwyl die kinders afrigting ontvang.

Jannie en Blackie het voor ’n baie waarderend gehoor opgetree wat hulle musiek en grappe behoorlik geniet het. As hulle weer kom, kan mens verwag dat nog meer mense hul vertoning sal kom bywoon.

Rita Volschenk van die KusnteGrot saam met Jannie Moolman en Blackie Swart. Maret du Plessis en klein Carmi saam met die kunstenaars. Van links saam met die kunstenaars is Renette Lategan, Ann Elize ten Oever en Rina Stander. Marietjie Dippenaar wat gereeld die kiosk behartig saam met die kunstenaars. Blackie Swart links met kitaar saam met Jannie Moolman het die KunsteGrot se nuwe verhoog ingewy. Dis winter en die manne was deeglik voorberei op die koue. Rita verwelkom die mense by die nuwe KunsteGrot. In terme van die kapasiteit van die ou KunsteGrot was die plek volgepak.

Janie Moolman het ook sy waardering teenoor Rita uitgespreek dat sy nieteenstaande al die probleme met die Covid-19 inperkings en die skielike trek na die nuwe perseel, nie moed verloor het nie, maar steeds alles in haar vermoë gedoen het om te verseker dat die vertonings steeds kan voortgaan.

Iets waarna mense solank kan uitsien is dat Jannie du Toit aangedui het dat hy graag ook weer in die KunsteGrot wil kom optree asook dat daar ’n oplewing in Kinderteater is met ’n splinternuwe produksie van Liewe Heksie wat wag om hierheen te kom. Grotman II met ’n nuwe akteur sal ook in die loop van die jaar op die verhoog wees.

Hou maar Kwêvoël dop vir die datums van hierdie optredes.