Mooi Storie sluit die vorige KunsteGrot-era af

Lizz Meiring het met haar Mooi Storie die huidige era van die KunsteGrot in die perseel van die voormalige Ipelegeng Spar in Thabazimbi afgesluit.

Heelparty van die gereelde KunsteGrot-gangers was daar om hierdie oomblik met haar te deel.

Die Storie het nie daar geëindig nie, maar is opgevolg deur ’n nuwe storie toe Lizz hulde gebring het aan Rita Volschenk, die gees met die dryfvermoë om die uitvoerende kunste ’n werklikheid op Thabazimbi te maak en daarmee saam van die land se voorste verhoogkunstenaars na Thabazimbi te bring.

’n Besondere tafellamp het deel van die dekor uitgemaak, sodanig dat Rita nogal vooraf ’n opmerking gemaak het oor die pragstuk wat deel was van die meubelment, min wetend dat hierdie einste lamp Lizz en haar produksiespan se afskeidsgeskenk van die ou KunstGrot aan haar was.

Vir Vollie, wat haar die hele tyd ondersteun het in haar pogings, was daar ’n bottel rooiwyn.

Lizz het weereens getoon dat sy in beheer van die verhoog is met haar kostelik en tog ernstige stories wat sy opgedis het.

Sy het dan ook haar stories afgesluit met een van haar beste stories naamlik van medekunstenaar Coenie de Villiers wat, toe hy in die nuwe kompleks waar hy ingetrek het, sy terminaal siek buurvrou gereeld met haar keuse van liedjies op sy klavier in sy sitkamer deur hul oop vensters vermaak het.

Lizz Meiring het na afloop van die vertoning vir Rita Volschenk op die verhoog laat sit terwyl sy die besondere mooi lamp op die tafel langs haar, wat deel was van die verhoogdekor, aan Rita oorhandig het as huldeblyk vir die bydrae wat sy tot die uitvoerende kunste in die KunsteGrot lewer. Vir Vollie, Rita se man, was daar ’n besondere bottel rooiwyn. Rita, voor, en haar getroue KunsteGrothelpers agter van links, Debbie, Arna en Martie, saam met Lizz Meiring op die verhoog.

Die volgende vertoning in die KunsteGrot is op 10 Junie by die nuwe perseel op die Thabazimbi Skouterrein wanneer Jannie Moolman en Blackie Swart die nuwe KunsteGrotverhoog in die Trollope Saal gaan betree.

Skakel nou vir Rita by 083 744 8559 en bespreek jou kaartjie vir die eerste optrede in die nuwe Grot.