Oppi-tafels met Dirk se musiek by Plaasjapie

Dirk van der Westhuizen het tydens sy optrede Vrydagaand by Plaasjapie, veral die jong meisies, skoon uit hulle velle gehad waar hulle lustig op die tafels gedans het met die lekker dansritmes wat vanaf die verhoog oorgeborrel het.

Die tafeldansery het mens ver terug na die Wildsfees tydens die draai van die eeu geneem, die jare wat Dozi en ander gewilde sangers in die Biertuin opgetree het en nou doen die jongklomp dit weer!

Dirk ken van dansliedjies skryf, sy eerste liedjie het reeds op die ouderdom van 12 jaar geskryf, en soos hy op tafel tot tafel gedans het, het selfs van die ouer garde hulle hier en daar op ’n tafel gewaag.

Dirk tree sedert 2007 professioneel op en sy eerste groot treffer wat hom plaaslik laat opskiet het, was sekerlik Gooi jou Suiker op my wat die aand ook dan gewys het steeds ’n gunsteling dansliedjie vir almal is. Sy ander nuutste treffer, Zoepa, is ook by uitstek ’n lekker dansliedjie en met sy polsende ritme het dit ook groot byval gevind.

Voor en na Dirk se optrede het die mense gesellig lekker gekuier. Maak Plaasjapie Restaurant en Kroeg ook jou kuierplek. Maak gerus gebruik van hulle heerlike Braaivleisspyskaart met lekker braai-bykosse en baie vir die kleinspan om van te kies. Hou gerus Kwêvoël dop vir hulle Kersfees en Nuwejaar aanbiedinge.