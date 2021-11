Seuns herenig met ouers na ontvoering

Drie weke nadat hulle op pad skool-toe ontvoer is, is die vier Moti broers weer met hulle ouers, Naazim en Shakira Moti, herenig.

Volgens die polisiewoordvoerder, Brigadier Vish Naidoo, het ’n plaaslike inwoner van Vuwani Woensdagnag die polisie gekontak en gesê dat die kinders by die inwoner se huis opgedaag het nadat hulle in ’n nabye straat afgelaai is.

Volgens Naidoo is ’n dokter gereël wat bevestig het dat die kinders blakend gesond is, voordat aan hul ouers oorhandig is.

Read More