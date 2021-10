Die Top-10 Akademie presteerders van Hoërskool Frikkie Meyer vir die Derde Kwartaal 2021, is die afgelope week aangewys.

Die top presteerder was Ané Viljoen Gr 10 met ‘n gemiddeld van 95,49%.

Byskrifte is in prestasie volgorde en in geen logiese volgorde op die foto’s nie. Graad-Hoofde en -Voogde is saam met die presteerders op die foto.

Die Top Presteerders van Gr8 tot Gr12: Gr8 Ami White 92,90%; Gr9 Elizca Lamprecht 91,85%; Gr10 Ané Viljoen 95,49% – Top Presteerder 3e Kwartaal; Gr11 Sabrina Teixeira Ferreira 92,89% en Gr12 Mari Theunissen 94,44%.

Graad 12 Top-10 Presteerders – Mari Theunissen 94,44%; Mariska Coetzee 93,78%; Quinelle Blaauw 86,47%; Robyn le Roux 83,35%; Tanya Riekert 82,22%; Janco van der Byl 81,04%; Adri van Reenen 80,11%; Twana Nel 79.80%; Gizelle Roach 79,22%; Sunel Esterhuizen 78,74% and Kgaugelo Dube (Eng) 77,53%.

Graad 11 Top-10 Presteerders – Sabrina Teixeira Ferreira 92,89%; Ameij Broekhuizen 92,70%; Cara Pieterse 92,56%; Magdelyn van Heerden 91,82%; Jan Gunter Marais 90,83%; SJ van der Linde 89,25%; Talita de Swardt 88,11%; HJ Janse van Rensburg 87,33%; Suzaan Smit 84,97% en Kopano Mabitsela 84,67%.

Graad 10 Top-10 Presteerders – Ané Viljoen 95,49%; Izandri Joubert 95,48%, Kamogelo Makhalemele 90,54%; Mieké Smit 90,54%; Sumarie Marais 88,49%; Juané van Deventer 86,46%; Zanelle Yssel 86,07%; Anina de Swardt 83, 98%; Elodie van Emmenis 83,23% en Chenéll Fouché 83,19%.

Graad 9 Top-10 Presteerders – Elizca Lamprecht 91,85%; Dino Fernandes 90,91%; Christelle van Dyk 90,13%; Niché Rohrs 90,12%; Reatlegile Mkhabela 89,88%; Dimion Visser 89,50%, Qizelle Kruger 89,47%; Johan Briel 89,36%, Carla Coetzee 88,76% en Echard de Klerk 88,31%.

Graad 8 Top-10 Presteerders – Ami White 92,90%; Candice Molapisi 90,23%; Andre Kieck 89,28%; Lucrezia Swarts 89,24%; Angelique Coetzee 89,09%; Jana Coetzee 88,04%; Clarése Smit 87,14%; Elri Geldenhuys 85,96%; Aart Broekhuizen 85,65% en Caitlin Mc Gill 84,75%.