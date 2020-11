Abraham Kriel Kinderhuis: Word iemand vir ’n kind wat niemand het nie

Die inperking en leerlinge wat nie skool toe kon gaan nie, het groot uitdagings aan die inwoners van die Abraham Kriel Kinderhuis in Nylstroom gestel.

Uit die staanspoor was dit onmoontlik om sonder internet fasiliteite en die noodsaaklike rekenaars enigsins van die internet-ondersteunde onderrig gebruik te maak.

Dit was nie net die 170 kinders wat dit moeilik gevind het nie, maar dit was ’n onmoontlike taak vir die ouers van die onderskeie huise wat tot 12 kinders huisves wat moes toesien dat die huiswerk en lesings wat per WhatsApp aan die kinders gestuur word wel by die kinders uitkom.

Groot moeite is gedoen om die huiswerk en toetse wat na die tehuis se ontvang deurgestuur is uit te druk en onder die kinders uit te deel. Baie van die toetse is in die ontvangskantoor geskryf en daarvandaan weer na die onderskeie onderwysers teruggestuur.

Groot addisionele uitgawes, waarvoor nie begroot kon word nie, is aangegaan met papier, drukkers-kassette en data wat ’n groot las op finansies geplaas het.

Die AKK Nylstroom het wel ’n rekenaarsentrum maar buiten die feit dat die rekenaars nie genoeg is nie, was die beskikbare rekenaars nie op standaard nie met ou operasionele stelsels wat nie nuwer programme kan hanteer nie.

Die Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom spog nou met ‘n opgegradeerde rekenaarsentrum nadat die Mike Loutfie Stigting, Bertus Keyser en Henley Air hande gevat het om die bestaande rekenaarsentrum op te gradeer.

Hierdie inisiatief maak dit nou moontlik dat die kinders die uitdagings met betrekking tot skoolwerk die hoof kan bied.

Die volgende stap is om WiFi internet fasiliteite vir elke huis van AKK Nylstroom te installeer om dit moontlik te maak vir die leerlinge wat laat in die aand tyd aan skoolwerk spandeer, om toegang tot die internet te hê.

Word iemand vir ’n kind wat niemand het nie – Die AKK Nylstroom het jou hulp nodig.

Aangeheg is die bydraevorm wat ons vra dat lesers met ’n oop hart sal druk en ’n donasie maak deur dit in te vul en weer te pos.



Elke bietjie sal help om die kinders ’n gelyke kans te bied om die nodige onderrig te ontvang.