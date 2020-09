Sun City vier Erfenisdag met talle braaivleisvure

Sun City het sy September heropening-vierings voortgesit met die Erfenisdag-vieringe saam met plaaslike Sun Vacation vakansiegangers. Sedert die eerste fase opening op 2 September toe die deure vir die eerste keer na vyf maande se inperking weer oopgemaak is vir besoekers, was die reaksie oorweldigend met die Sun Vacation Klub wat ten volle tydens die Erfenisdag langnaweek bespreek was.

Erfenisdag is saam met die Sun Vacation vakansiegangers tydens ’n braai gevier met ’n rekord van 187 eenhede wat gelyktydig hul braaivleisvure aangesteek het.

Vakansiegangers is gedurende die naweek deur verskeie kunstenaars vergas wat verskeie flits-massa optredes regdeur die oord aangebied het met sang en dans deur onder andere die Amakhono We Sintu Choir, Segaetso Tswana Cultural Dancers en die Bollywood Dancers terwyl die Sunset Sweatshop by die Valley of Waves besoekers vermaak het.

Alle gesondheids en veiligheid voorskrifte is gedurende die naweek nagekom en is steeds van toepassing tot verdere kennisgewing.

Die Algemene Bestuurder van die oord, Brett Hoppé, het daarop gewys dat vir 40 jaar het Sun City vir 365 dae per jaar nooit sy deur gesluit nie. Om te sê dat hulle bly is om weereens vakansiegangers te ontvang kan nie genoeg beklemtoon word nie.

“Suid-Afrika is ’n land van ongelooflike diversiteit met ryk kulture en ons wou ons erfenis asook die van on gaste behoorlik vier,” het Hoppé bygevoeg.

Met die Sun Vacation Club wat ook vir die res van September vol bespreek is, is besluit om die geriewe by Valley of Waves aan die vakansiegangers oop te stel.

Hoppé het verder gesê dat met die opening van internasionale vervoer vanaf 1 Oktober met die aankondiging van Vlak-1 beperkings, sien Sun City uit om weer internasionale besoekers, wat vir sowat 30 persent van die inkomste verantwoordelik is, weer terug te verwelkom.

Dagbesoekers word steeds nie toegelaat nie en besoek aan die oord is tans vir MVG-lede met oornagverblyf in die Palace of the Lost City, Sun Soho hotel en Sun Vacation Club. Die Cabanas en Cascades sal oopgestel word namate die behoefte groei.

Dansers vermaak gaste in die Chrystal Room

Feesvieringe in volle swang op Erfenisdag by die Sun Vacation Club.

Kultuurdansers in die Crystal Palace

Sun Vacation klublede, jonk en oud, kon deel in die Flits-massa optredes wat regoor die oord aangebied is. Alle Foto’s voorsien – Photos supplied

Sun City Celebrates Heritage Day by keeping (home) fires burning

The Sun City September reopening celebration continued this Heritage Day with local Sun Vacation Club holidaymakers.

The resort unlocked its doors, in a phased approach, from 02 September, following five months of lockdown.

An array of entertainers roamed through the resort performing flash mob singing and dancing with the likes of Amakhono We Sintu Choir, Segaetso Tswana Cultural Dancers and Bollywood Dancers, while Sunset Sweatshop performed at the Valley of Waves.

To celebrate Heritage Day, Sun Vacation Club holidaymakers lit their braais, a first for Sun City with a record 187 units firing up at the same time. Sun Vacation Club asked its members to dress in traditional outfits and proudly show off their roots in traditional style. The Sun Vacation Club is fully booked for the Heritage long weekend.

“Before Covid-19, Sun City had been operating 365-days a year for 40 years, so to say that we are excited to have reopened, is an understatement,” said General Manager Brett Hoppé.

“South Africa is a country of incredible diversity and rich cultures and we wanted to celebrate our heritage and that of our guests,” he said.

“With international travel open from October 1 following government’s announcement of a move to Level 1 of lockdown, Sun City is looking forward to welcoming back our international guests, who make up 30% of our revenue,” Hoppé said.

All health and safety protocols are strictly being followed as the celebration continued throughout the long weekend.

