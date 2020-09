Ratte begin draai vir die verlore stad

Na ’n afsondering van 156 dae, meer as vyf maande se wag, begin die ratte weer draai vir die Sun City oord, waar hulle gereed staan om hulle hotel, Sun Vacation Club en gholfgaste sowel as MVG-lede terug te ontvang met die oopstel van verblyf fasiliteite by die Palace of the Lost City sowel as Soho.

Die eerste gaste het reeds vanaf 2 September 2020 opgedaag en die personeel het met die voorgeskrewe persoonlike beskermde toerusting gereed gestaan om besoekers te ontvang.

Met inperking-regulasies steeds van toepassing ten opsigte van die maksimum hoeveelheid persone per lokaal asook toegangsbeheer en die gepaardgaande skandering van gaste, is dit tans nie moontlik vir dagbesoekers om toegang tot die kompleks te verkry nie. Die kompleksiteit in die uitvoering van hierdie voorwaardes maak dit eenvoudig onmoontlik.

Oornagverblyf word tans beperk tot die Palace en Soho. Bring gerus die gholfstokke saam indien jy jou tyd op die Lost City Gholfbaan wil verwyl. Besprekings vir die Gary Player Gholfbaan kan vanaf 20 September gemaak word.

Die Cabanas en Cascades sal mettertyd ook beskikbaar gemaak word soos die aanvraag groei.

Die hoë plafon en wye trap wat toegang tot die Chrystal Court bied.

Robert Phiri het met sy rustige klavierspel, wat verskeie genre’s van gewilde klassieke melodieë sowel as kontemporêr dek, was verantwoordelik vir agtergrondmusiek tydens etes in beide die Tusk Lounge en Crystal Court.

Die geluid van lopende water is vanaf elke moontlike plek in die Palace hoorbaar. Met die digte bome kan jy jou wel indink dat jy binne ‘n tropeise woud is.

Uitsig vanaf die vyfdevloer kamer, wat met groots skuifdeure na die balkon oopmaak, oor die Sun City oord in die rigting oor die Cascades na Soho.

Die indrukwekkende vooraansig van die Palace of the Lost City

Die binneplein van die ingangsportaal na die Palace

Gedurende die onderhoud met die Algemene Bestuurder van die oord, Brett Hoppé, is aan Kwêvoël genoem dat die oord baie van buitelandse besoekers afhanklik is wat sowat 30 persent van hul kliëntebasis uitmaak. Die beperking op buitelandse vlugte is een van die grootste beperkende invloede hierop. Buiten die vlugte is daar ook die 14 dae kwarantyn periode wat van toepassing is op alle buitelandse besoekers. Hierdie beperking demp besprekings tot tyd en wyl die Covid-19 Bevelsraad meer duidelikheid gee oor die toekomstige uitfasering van hierdie spesifieke maatreëls.

Die gerieflike groot luukse akkommodasie in die Palace of the Lost City

In ’n poging om besoekers te oorreed om oor te bly en van die etes en drank pakkette wat hierby ingesluit word gebruik te maak, is daar gewerk aan aantreklike pakkette vir die verskillende hotelle waaruit besoekers kan kies.

Meer inligting hieroor sal mettertyd beskikbaar gestel word en dit sal interessant wees om te sien in wat se mate Vlak-1 beperkings gaan toelaat om al die ander fasiliteite soos byvoorbeeld dit wat in Sun Central, waar talle winkels en restaurante gehuisves word, weer ekonomies vatbaar te maak.

Die Cabanas ondergaan ook ’n vernuwing om gesinne te akkommodeer met pakkette waardeur kinders, jonger as 18 jaar oud, gratis verblyf geniet. Die pakkette sal beskikbaar wees sodra die Cabanas oopgestel word om gaste te ontvang.

Die tyd van inperking is ook aangewend om die Sun Vacation Club te verbeter en opgradeer. In sommige gevalle is die eenhede aangepas om groter familiegroepe te akkommodeer. In sommige gevalle is oop balkonne ook op tweedevloer eenhede aangebring.









Dun Vacation Club fasiliteite is tydens die inperking opgegradeer. Sommige eenhede is ook opgegradeer om huisvesting aan groter gesinne te verleen met ruim kombuis en eetkamer spasie.



Die pretpark geriewe by die Sun Vacation Club is uitgebrei om meer vermaak vir die kinders te bied deur die bestaande waterglybaan en put-put baan verder uit te brei na ’n splinternuwe Jump Park waar daar heerlik oop trampoliens gebons kan word.

Kontrakte vir eenhede is weekliks op ’n 5 tot 10 jaar plan beskikbaar. Heffings word maandeliks betaal en die verblyf vir die week is gratis. ’n Flexi stelsel is hier in werking wat ’n wen-wen situasie aan beide die Sun Vacation Club en die lede bied. Die week kan benut word volgens bespreking en lede koop nie noodwendig ’n spesifieke week nie. Weens die Covid-19 inperking is daar baie lede wat nie hul week gratis verblyf kon benut nie. Grasie word nou tot 31 Julie 2021 aan hierdie lede gebied om die week te benut.

Hoppé het verder genoem dat die oord, in ’n poging om dieselfde beperkings wat buitelandse toeriste van die kompleks af weerhou, poog om ’n positiewe reaksie te bewerkstellig deur op plaaslike toeriste wat verhoed word om oorsese vakansie bestemming te bereik te konsentreer deur hulle na Sun City te lok.

Steeds staan jy ‘n kans om die kar te wen!

Dit is veral die toeriste wat hul hoop vir Desember op Mauritius geplaas het wat nou by die Palace kan bespreek en ’n ontspanne en sorgvrye vakansie in die heerlike warm bosveldklimaat verseker. Met binnelandse vlugte wat weer hulle vlerke begin sprei, sal meer huurvlugte vanaf die groot lughawens beskikbaar word na die Pilanesberg Internasionale Lughawe, slegs 10 minute se rit vanaf die kompleks.

Die bestaande Casino en dobbelfasiliteite in Soho is aangepas ingevolge Covid-19 beperkings om veilige afstande tussen spelers te verseker met slegs sowat 50 persent van die dobbelmasjiene beskikbaar om op te speel.

Dit beteken dat elke tweede masjien nie operasioneel is nie. Selfs by die tafels word deelnemers beperk met glasafskortings tussen deelnemers.

Die Casino in Soho is volgens Covid-19 voorskrifte ingerig.

Die tafels in die Casino maak met glasafskortings voorsiening dat spelers nie konak met mekaar het nie.

Selfs die dobbelmasjiene het buigbare afskorting tussen mekaar. Spelers word ookk net toegelaat om elke tweede masjien te speel.

Al die oord-personeel dra buiten die gesigmasker ook elkeen ‘n gesigskerm.

Die MVG-sentrum maak deel uit van die dobbelvloer. Hier word ook voorsiening getref dat kliënte veilige afstande tussen mekaar eerbiedig.

Orals staan werkers gereed om masjiene te ontsmet na ’n speler dit gebruik het. Dit is ook van toepassing met die chips wat by die tafels gebruik word waar stelle chips gereeld vervang word met nuwe ontsmette chips.

Verder is dit vir die spelers self om te sorg dat hulle hande gereeld ontsmet word by die talle stasies met ontsmettingsmiddels. Selfs die omruiling van geld kan by die onderskeie outomatiese stasies, wat strategies regdeur die Casino aangebring is, gedoen word om direkte kontak met kassiere te vermy.

Die Sun MVG stasie maak deel uit van die Casino en word gekontroleer om te verhoed dat daar ’n opeenhoping van kliënte is.

Een van die oord se grootste bronne van inkomste was nog altyd die korporatiewe konferensiefasiliteite waar tot 1500 afgevaardigdes tydens ’n konferensie hanteer word. Om intussen hiervoor in ’n mate te vergoed het die oord sy eie konferensie ateljee ingerig om virtuele konferensies aan te bied. Die ateljee is met die nuutste tegnologie toegerus om aan te sluit by die behoefte wat hiervoor ontstaan het.

Die gewilde Valley of Waves bly steeds gesluit tot tyd en wyl dagbesoekers weereens toegelaat kan word. Hier is die inperking aangewend om deeglike instandhouding te doen om te verseker dat die golwe steeds gereeld oor die strand kan spoel.

Tydens Kwêvoël se besoek Maandag 31 Augustus op uitnodiging van die Sun City oord, is die media onder andere op ’n laatmiddag wildrit deur die Pilanesberg Nasional Park getrakteer. Die gids het ons groepie geneem tot by die plek waar ’n groep leeus met hulle klein welpies geskuil het naby ’n olifant karkas waaraan die leeus gevreet het.

‘n Groepie Blouwildebeeste staan rustig lang die pad en wei.

‘n Wit renoster en haar kalfie wat reeds gespeen is

Hierdie roibors fiskaal is glad nie menssku nie en het ons by die uitkykplek by die dam welkom geheet

Waterbokke wat die laatmiddag langs die stroompie kuier.

Glo dit as jy wil – die klip onder die klein klein kareeboompie is inderdaad ‘n krokkodil. Bly in jou voertuig!

Die son wat nooit by die Sun City Oord ondergaan nie, groet ons na die wildsrit.

Na ’n lang dag was dit reeds donker toe ons by die Palace afgeklim het om net gou te gaan verfris voordat ons vir ’n heerlike driegang-maaltyd in die Crystal Court aangesit het.

Die Pilanesberg Nasionale Park is steeds oop vir besoekers. Google hulle gerus by pilanesbergnationalpark.org vir besprekings en meer besonderhede aangaande de wildbesigtigingsritte wat aangebied word.

Besprekings by Sun City oord kan gemaak word deur 011 780 7800 te skakel. Klik op die skakel onder die advertensie om pakkette te sien.

Bespreek nou – Book now