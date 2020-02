William Blackrose se vertoning uniek by Liquid Sq

William Blackrose se vertoning Vrydagaand 31 Januarie by Liquid Sq op Thabazimbi het glad nie teleurgestel nie en hy het beslis ’n hele paar nuwe bewonderaars bygekry wat hier vir die eerste keer met sy musiek kennis gemaak het.

Daar was darem hier en daar van die ouer garde van Thabazimbi wat hom ken van die jare toe hy net begin bekend raak het en af en toe by die ou Squirrels kuierplek by die ou Kransberg Hotel opgetree het.

Steeds gaan William voort en is hy besig om op sy vorige suksesse as vermaaklikheidskunstenaar voort te bou.

Blackrose is nie net ’n sanger wat op die kroegverhoog klim en ’n paar van sy treffers sing nie. Hy weet behoorlik hoe om sy gehoor te lees en by sy vertoning te betrek.

Met sy eerste treffer wat die treffersparade reeds in 1997 getref het, het hy meer as 30 jaar in die musiekbedryf agter die blad.

As liedjieskrywer en komponis vir verskeie bekende sangers, het hy dan ook sy eie klankateljee waarmee hy voornemende en bekende sangers op hul loopbane gehelp het. Hierdie kunstenaars sluit ondermeer Patricia Lewis, Ray Dylan en Pieter Koen in.

Sy unieke talent het ook na vore gekom deurdat hy min backtracks gebruik en sy agtergrondmusiek en perkussie opneem en weer terugspeel soos hy met die liedjie vorder. Van die songs wat hy gedoen het, was absoluut ’n eenmalige opname waar hy al die agtergrondmusiek wat hy so opgeneem het, weer net so uitgevee het.

Uit die foto’s in die galery is dit duidelik dat oud en jonk sy vertoning terdeë geniet het.