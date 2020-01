Foutiewe kommunikasie-toerusting kry blaam vir afvuur van missiel

Iran het na drie dae van ontkenning dat ’n missiel verantwoordelik was vir die afskiet van vlug PS752 Woensdag 8 Januarie kort nadat dit vanaf die Imam Khomeini Lughawe by Tehran, Iran, opgestyg het, erken dat die vliegtuig wel deur ’n militêre misiel getref is.

Nie een van die 176 insittendes, wat ondermeer passasiers van Duitsland en Kanada ingesluit het, het die voorval oorleef nie.

In die verklaring, uitgereik deur die lugruimte bevelvoerder van Iran se Revolusionêre Wag (Revolutionary Guard) – Brig-Gen Amir Ali Hajizadeh, het die persoon wat die missiel afgevuur het die besluit op sy eie geneem aangesien daar storings op die kommunikasie stelsel was wat hom verhoed het om klaring hieroor te verkry.

Die missiel operateur het die vliegtuig verkeerdelik as ’n kruismissiel geïdentifiseer aangesien daar gerugte was dat sulke missiele op Iran afgevuur is uit weerwraak vir Iran se aanvalle op VSA militêre basisse in Irak.

Volgens die verklaring moes die besluit om die missiel af te vuur binne tien sekondes geneem word, ongelukkig het hy die verkeerde besluit geneem.

Volgens Gen Hajizaden sal die militêre toerusting opgegradeer word om soortgelyke voorvalle te voorkom.

Iran se Minister van Buitelandse Sake, Javad Zarif het die blaam hiervoor gedeeltelik op die VSA geplaas en het daarna verwys as “’n menslike fout gedurende ’n tyd van krisis, gedeeltelik veroorsaak deur die VSA se voortvarendheid”.