Skryf nou in vir Baba-en-Kleuter Fotokompetisie

Die twee geleenthede om foto’s te laat neem is naamlik Saterdag 1 Junie en Saterdag 22 Junie en wel die oggende vanaf 09:00 tot 12:30 die middag. Inskrywings beloop R100 en sluit die neem van die foto’s vir die kompetisie in. As bonus ontvang jy ’n 10% afslag koepon wanneer jy jou kind inskryf. Die koopbewys is geldig vir aankope by Bibs & Babes klere Boutique. Die verskillende kategorieë is tussen die ouderdomme 0 tot 5 jaar en die wenners van die onderskeie kategorieë word Saterdag 27 Julie 2019 om 09:30 in die Skousaal tydens die Thabazimbi Skou aangekondig.