Reminder: Planned Electrical Interruption

Inwoners: Thabazimbi en Regorogile

KENNISGEWING-ELEKTRISITEITSONDERBREKING



As gevolg van die vervanging van hoogspanningskakelaarspanele by Thaba Village-substasie, as deel van die opgradering van die elektriese netwerk, sal die elektrisiteit op die volgende datum tydelik afgesny word: 12 Mei 2019 vanaf 08:00-17:00



Alle elektriese toebehore moet as LEWENDIG beskou word gedurende die beplande elektriese onderbreking. Thabazimbi Munisipaliteit sal u samewerking waardeer.



Residents: Thabazimbi and Regorogile

NOTICE-PLANNED ELECTRICAL INTERRUPTION



The electrical supply will temporarily be interrupted on the following date due to replacement of switch gear panels at Thaba Village switching station as part of the upgrading of the electrical network on 12th May 2019 from 08:00-17:00



Customers are advised to treat all electrical appliances as LIVE during the planned electrical interruption. Thabazimbi Local Municipality will appreciate your co-operation during the above mentioned period.



KITSISO – KGAOGO YA MOTLAKASE E E RULAGANTSWENG

Go baagi: Thabazimbi le Regorogile



Tlamelo ya motlakase eya go kgaolwa nakwana fa go tlabe go fetolwa mangwe a mafaratlhatlha(switch gear panels) mo seteisheneng sa Thaba Village e le karolo ya tsamaiso ya motlakase.



Letlha: 12 Motsheganong 2019 go simolola ka ura ya 08:00-17:00.



Badirisi ba gakololwa le go eletswa go tshola do diriswa tsa motlakase jaaka tse diphelang kapa dina le motlakase ka dinako tsotlhe gotila kotsi e e ka diragalang.



Mmasepala o ka itumelela tirisanommogo le tshegetso ya lona ka nako ego.



Wa lona,



TG RAMAGAGA

MOLAODI WA MMASEPALA