Sakekamer en Belastingbetalersvereniging Jaarafsluitingsfunksie

Die Thabazimbi Sakekamer en Belasingbetalersvereniging het saamgestaan om hul gesinne by ’n gesamentlike Jaareindfunksie op ’n meer sosiale wyse te betrek.

Die dag, wat afgeskop het met ’n pretloop en gholfdag, is by die Ben Alberts Gholfbaan aangebied met die swembad en grasperk waar die jongspan kon swem en speletjies speel terwyl die ouer garde onder die koeltebome op die lieflike groen grasperk ontspan het.

Verskeie stalletjies het voorsiening vir eetgoed gesorg terwyl ’n kontantkroeg vir die droë kele gesorg het.

Intussen het, het Scott Denton met sy spitbraaimasjien, gesorg dat die skaapvleis so tussendeur alles gaargemaak word.

Teen 5 uur die middag was die gholfdag afgehandel en die prysuitdeling het sommer by die gesellige kuierplek by die swembad plaasgevind.

Dit is voorafgegaan deur ’n losgoedveiling wat deur Sieg behartig is. Die doel van die veiling was om geld bymekaar te maak vir die uitstaande bedrag wat nog verskuldig is om die advokate en regters te betaal in die geding wat die Sakekamer aangegaan het met Eskom om hulle deur ’n hofbevel te verhoed om die krag na Thabazimbi op die stadium dat die ANC beheer oor die Kunisipale raad verloor het asook in die toekoms, summier af te sny sonder bemiddeling tussen die onderskeie partye.

Die geweldige skuld aan Eskom is opgebou deur die korrupsie en wanadministrasie wat tydens die vorige bedeling geheers het toe die ANC aan bewind van die Thabazimbi Stadsraad gestaan het.

Die koalisie beheerde stadsraad het deur onderhandeling daarin geslaag om ’n groot gedeelte van die skuld te delg en te verseker dat die rekening op ’n gereëlde basis betaal word.

Bydraes word steeds benodig om hierdie saak af te handel.

Na afloop van die veiling en prysuitdeling, is die kospotte uitgesit vir ’n lekker ete terwyl die son in die weste gesak het oor ’n baie suksesvolle dag waar mense mekaar beter leer ken en gesellig saam gekuier het.