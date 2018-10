Klassieke Kultuur herleef by Magaliesberg Biosphere Classics

Die klassieke kultuur het ’n opkikker gekry met die Magaliesberg Biosphere Classics wat Saterdag 13 Oktober 2018 by die Deutsche Schule op Kroondal naby Rustenburg aangebied is.

Die weer was die oggend koelerig en met donderbuie wat deur die dag voorspel is, het die buitelug vertonings begin.

Heerlike eetgoed, ’n koffiekroeg en koekstalletjie wat deur die Deutsche Schule Kroondal, Kraft bier deur die Brauhaus am Damm en ’n gin-stalletjie wat pienk gin verkoop het asook verskeie ander kos- en allerlei stalletjies met handgemaakte artikels, was daar genoeg afleiding om ook so ’n bietjie te snuffel tussen die vertonings.

Uiteraard was die kunsvermaak klassiek geöriënteer met buitelug opvoerings wat reeds om 09:00 afgeskop het.

Dit het ingesluit die CH2 Guitar Duo wat Flamenco dansmusiek asook ander Spaanse-kitaar en ander werke vir twee kitare ingesluit het, Bella Musica (klavier en viool), die Brothers in Arms mannekoor asook die sangpaar Linette van der Merwe (mezzo sopraan) en Chris Mostert (tenoor).

Linette van der Merwe saam met Chris Mostert en Ferdi Geyer, wat hulle op die klavier begelei, het die gehoor met hulle “Opera to Broadway” aanbieding behoorlik vermaak. Hierdie sangpaar is in die werklik lewe met mekaar getroud en het beide uiteenlopend beroepe wat niks met hulle sangtalent te doen het nie.

’n Groot aantrekkingskrag was die Lebone II Junior Marimba Band wat met hul etniese klanke en ritme die gehoor bekoor het.

Die Garona Strings was die hoofdis tydens die aand se verrigtinge met manne wat bewys het dat hulle ’n gehoor kan laat stilsit en luister terwyl hulle die viole en tjello die praatwerk laat doen.

Deur en deur ’n vermaaklike aand met klassieke musiek wat deur die gehoor waardeer is.

’n Verrassing die aand was die optrede van Venetia Rose (Klopper), ’n gehoorgestremde sopraan met 100% klankherkenning.

Venetia sê sy het sedert kleintyd ’n passie vir musiek gehad. Haar sangopleiding het sy by Chris Coetzer Sang Studio in Pretoria gehad en was sy as leerling aan Sonitus Skool in Pretoria verbonde.

Saam met Dirkie van Staden, een van die lede van CH2 Guitar Duo wat haar klank behartig, tree sy gereeld by kerke en op uitnodiging op.

Die finale optrede was deur die Kroondal Koperblasers orkes wat bestaan uit inwoners van Kroondal en omgewing. Koperblaasorkeste is absoluut deel van die Duitse kultuur, waaruit die Kroondal omgewing sy oorsprong gedurende die laat 1800’s gehad het en op voortgebou is.

Tussendeur die optredes het feesgangers geproe aan die heerlike wit en rooi wyne wat deur Good Oaks Wyne aangebied is. ’n Wynveiling ten bate van musiekinstrumente vir minderbevoorregte kinders is ook deur hulle aangebied.

Vincent Carruthers, ’n kenner op die gebied van biosfere, het gaste ook meer ingelig oor die Magalies Biosfeer spesifiek.

Die bewaring van ’n spesifieke biosfeer word op veral vier faktore wat aanwesig moet wees gevestig.

Dit sluit in die natuurlike menslike geskiedenis waarvoor die Magaliesberge wyd bekend is as die “Wieg van die Mensdom” met tekens van mense wat daar gevestig is sedert die steentydperk tot nou waar die kernnavorsing instituut Pelindaba naby

Hartbeespoortdam sy tuiste gevind het;

Die verskeidenheid van spesies waar die Vrystaat die Bosveld mekaar in die Magaliesberge ontmoet;

Die rand van die bosveldkoepel met die bosveldkomplekse se ryke minerale wat vanaf die Platinumgordel strek tot by die Springbokvlakte en laastens; die ryke en groot kultuurerfenis wat die gebied omvou.

Biosfere bestaan om die lewende planeet te beskerm teen die vernietiging wat deur menslike indringing veroorsaak word.

Huidig is ons besig om natuurlike hulpbronne vinniger te vernietig as wat dit aangevul kan word.

Dit word in ’n groot mate veroorsaak deur onbeheersde bevolkingsaanwas, ’n groot probleem wat Afrika se swart bevolkings in die oë staar, wat ’n groot uitdagings skep om maniere te vind om in harmonie met die natuur saam te leef sonder om dit te vernietig.

’n Bewaringskultuur moet gevestig word en uitgedra word na toekomstige geslagte. Die doel van die biosfeer is om juis hierdie kultuur te koester en te kweek.

Die kultuur van klassieke musiek het ons oorgeërf uit ons Europese stamlande en net soos die natuurlike hulpbronne wat ons in die biosfeer beskerm, moet hierdie klassieke-musiek kultuur ook gekoester en op voortgebou word.

Die enigste manier om op kultuur voort te bou is deur onderwys. Daarom is dit noodsaaklik om ons kinders en nageslagte aan te moedig om op hierdie kultuur voort te bou en voort te gaan om die klassieke instrumente te bespeel en te beoefen.

Hermien van Schalkwyk, ‘n oud-inwoner van die Thabazimbi distrik, en haar helpers kan gelukgewens word met hul poging om die Magalies Biosfeer ’n klassieke inspuiting te gee. Met die ondersteuning van die gemeenskap sowel as van besoekers van buite, vul hierdie Magaliesberg Biosphere Classics ’n besondere gaping in die aktiwiteite van die Buffelspoort Vallei Toerisme organisasie om meer besoekers na hierdie mooi gedeelte van die land met sy ryke geskiedenis, veral bekend vir sy talle sitrusboorde asook die Buffelspoort Spa en vakansieoord, te trek.