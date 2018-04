Drakelina gooi Sprokieswêreld se deure oop

Die Kinderteater produksie, Drakelina en die Towerklip, wat Rivotoneel verlede week op KunsteGrot in Thabazimbi se planke gebring het, het vir oud en jonk die deure na die verbeeldingswêreld wyd oopgegooi.

Rita Volschenk en haar volwasse RivoToneelgroep verdien net die beste van applous met hierdie produksie van “Drakelina en die Towerklip” wat almal vasgenael op hulle sitplekke gelaat het. Die groep het daarin geslaag om nuwe lewe in ’n ou produksie te blaas wat boonop vir groot vermaak gesorg het.

Al drie opvoerings vanaf Donderdag 19 April tot Saterdag 21 April was uitverkoop, ouers op stoele en al die kinders wat op die vloer voor die verhoog stelling ingeneem het.

Die kinders het hulle so intens in die opvoering ingeleef dat hulle sonder dat hulle besef het, deel van die opvoering geword het.

Dit het natuurlik groot vermaak vir die volwassenes verseker wat soortvan “van buite af” die opvoering as totale kinderteater beleef het.

Vir baie volwassenes was dit seker hul eerste kennismaking met die KunsteGrot en dalk ook tot volwasse teater. Die hoop word uitgespreek dat hulle in die toekoms steeds die produksies wat die KunsteGrot aan plaaslike gehore bied, met dieselfde ywer sal ondersteun.

Die kostuums, sowel as die grimering deur Karin van Katryntjies Face Art en Marthie en Monique van Matsimela, was meesterlik en het absolute geloofwaardigheid aan die produksie verleen sodat niemand in die gehoor gesukkel het om deel van hierdie Sprokieswêreld te word nie.

Alles was puik en sluit in die beligting deur Paul Dreyer en Franco Loots, klank deur Johann Jordaan, musiek deur Debbie, dekor en props deur Lynette & Anli, Ryan, Ernst en Sanet Basson en laaste maar beslis nie die minste nie, die uitstekende choreografie en verhoogbestuur deur Rita Volschenk, alles wat meegehelp het om geloofwaardigheid aan hierdie Sprokieswêreld te verleen.

Aan hulpverlening om die vaak kabouter, Hompie, op Fluksie kabouter, Kedompie, sê karretjie te laai, was nie ‘n probleem nie en ywerige kinderhande het hulp verleen. So-ook om nie vir Drakelina te sê waar die kabouters wegkruip nie.

In hierdie wêreld waar ons deesdae net die nagatiewe sy van die lewe moet beleef, was dit beslis verfrissend om jouself vir ’n uurtjie of wat in die Fantasiewêreld van teater te verloor.

Kom ervaar die positiewe sy van teater en lewendig optrede deur Suid-Afrikaanse kunstenaars op die Kunstegrot verhoog met die talle aanbiedinge wat vir die res van die jaar beplan word.

Dit is beslis goedkoper as Prozac en al die ander antidepressante, om nie eens te praat van wat jy op doktersondersoeke en duur voorskrifte spaar nie.

Jou besparing op bybetalings aan mediese fondse betaal reeds vir jou kaartjie.

