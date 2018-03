Helpende Hand vra jagters vir hulp

Solidariteit Helpende Hand het ’n beroep op jagters gedoen om ’n ekstra bok te jag om hulle te help om verwerkte wildsvleis aan behoeftig kleuters te verskaf.

Vleispryse het so gestyg en dat daar is nie altyd geld vir ’n gesonde bord kos is, waarvan waar vleis deel van die spyskaart is nie. Solidariteit Helpende Hand het daarom die #HelpJag-veldtog begin om behoeftige kleuters te help.

Jagters word gevra om wanneer hulle gaan jag, ’n ekstra bok te jag. Hierdie vleis sal dan deur een van Helpende Hand se slaghuise verwerk word en vir behoeftige kleuterskole geskenk.

Helpende Hand se Kosblikkie-projek voorsien ongeveer 5200 kleuters elke dag van ’n bord kos en by meer as 8% van kleuterskole is hierdie enigste voedsel wat die kleuters op ’n dag ontvang.

“Om al die kleuters van die nodig proteïene te voorsien, benodig ons ongeveer 104,000 kg,” sê Margolé Riekert, projekorganiseerder by Helpende Hand.

“Die tekort aan ’n goeie, goedkoop bron van proteïene het Helpende Hand die #HelpJag-veldtog geloods. Die projek moedig jagters aan om wildsvleis vir Helpende Hand te skenk.

Helpende Hand sal betaal vir die verwerking van die bokke wat jagters jag. Die vleis sal dan in maalvleis omskep word en vir die naaste Kosblikkie-skool geskenk word.

“Ons is baie opgewonde oor die projek,” sê Margolé Riekert. “Ons het baie moeite in die projek ingesit om te verseker die kleuters kry, voedsame, proteïenryke kos. Ons weet dat jagters mense is wat omgee en glo dat die projek baie ondersteuning van hulle sal ontvang.

“Ons is reeds deur Huntex2018 aangeneem as hul amptelike welsynsorganisasie en ons groot borg vir die projek is die Wild & Jag-tydskrif.”

Die publiek kan betrokke raak deur ’n bok te skenk of ’n finansiële skenking te maak deur die webwerf www.helpjag.co.za te besoek.

Vir meer inligting, kontak Margolé Riekert deur ’n e-pos te stuur na margole@helpendehand.co.za of skakel 012 644 4390

Foto: Safari Bound