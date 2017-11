Laaste kans op lekker fliek en vermaak by die KunsteGrot

Vir die fliekvlooie is daar nou Vrydag, 24 November, twee sessies, 17:30 en 19:00, by die KunsteGrot op Thabazimbi waarvan die eerste sessie vir kinders is en die tweede sessie vir volwassenes is. Ouers is steeds welkom om die eerste sessie saam met die kinders te geniet. Seniors oor 60 kan gratis kom fliek. Bring dus gerus vir Ouma en Oupa saam. Toegang is R50 per persoon.

Die flieks wat draai is:

Eerste sessie: Kampterrein – met ons eie Edrien Erasmus in een van die rolle.

Tweede sessie: Alexander – Die befaamde weergawe met Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto, Rosario Dawson en Anthony Hopkins.

Onthou om gerus maar die piekniekmandjies te pak en lekker gesellig saam te fliek.

Daar laaste vermaaklikheind deur ’n groep by die KunsteGrot vir die jaar is tydens die Krismispiekniek op 29 November saam met die Doringdraad Duwwels.

Joshua na die Reën lui volgende jaar die nuwe seisoen in met nog ’n fantastiese verhoog-optrede op 17 Februarie en op 16 Maart is dit Chris Else, wat met die vorige vertoning die verhoog met Firentse gedeel het.

Bespreek sommer nou reeds jou kaartjies voordat die Kerstyd jou geld begin sluk.

Besprekings en navrae kan by Rita gedoen word by 083 744 8559 of besoek rivo@kunstegrot.co.za