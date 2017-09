Nuus sedert Vrydag 1 September

Drie rowers dood in skietgeveg op-pad na teiken

Hooffoto: Drie van die sewe bendelede wat Vrydag deur die polisie gearresteer is toe hulle op-pad na hul teiken deur die polisie onderskep is.

Drie vermeende rowers is Vrydag doodgeskiet en sewe ander gewond tydens ‘n skietgeveg tussen die polisie en vermeende rowers wat op-pad was om ‘n kontant in transito roof te pleeg en hulle deur die polisie voorgelê is nadat hulle inligting hieroor ontvang het.

Die gewapende rowers het onmiddellik begin skiet toe hulle deur die polisie gekonfronteer is.

Volgens die polisie woordvoerder, kaptein Nqobile Gwala, het polisie eenhede in die onmiddellike omgewing van waar die transito rooftog sou plaasvind, gereageer en die drie voertuie wat deur die vermeende rowers gebruik is, ‘n Ford Territory SUV, ‘n Toyota Hilux Legend en ‘n BMW sedan, op die N2 tussen Harding en Kokstad, onderskep is.

Van die sewe rowers wat in hegtenis geneem is, het net een hospitaalbehandeling nodig gehad.

Daar is in totaal op vier AK 47 aanvalsgewere, ‘n 9mm pistool asook ‘n bykomende geweer beslag gelê.

Die polisie voertuie is tydens die skietgeveg beskadig maar nie een polisielid is dood of beseer nie.

Hierdie laaste voorval bring die totaal op 15 rowers wat deur die polisie in KZN gedurende die afgelope maand dood geskiet is.

4 Augustus: Drie mans is in ‘n skietgeveg met polisie op die N2 doodgeskiet. Een bendelid is gearresteer en een bevind hom nog op vrye voet. Die bende was op-pad om ‘n rooftog te pleeg toe hulle deur die polisie onderskep is.

14 Augustus: Drie mans is tydens ‘n skietgeveg deur die polisie op die M13 doodgeskiet nadat hulle voertuig wat geld vervoer beroof het.

28 Augustus: Ses mans is doodgeskiet nadat hulle ‘n transitorooftog in Springfield KZN uitgevoer het. Twee mans is gearresteer en het reeds in die hof verskyn.

30 leerlinge swanger van onderwysers

‘n Woordvoerder van die Noord Kaap departement van onderwys, Geoffrey van der Merwe, het gesê dat onderwysers wat betrokke was by die beweerde swangerskappe van sowat 30 leerlinge tydelik geskors sal word totdat die ondersoek voltooi is.

Dit volg na openbare protes nadat dit aan die lig gekom het dat hulle toegifte ontvang het vir onbeskermde seks met manlike onderwysers.

Volgens Van der Merwe is daar 16 meisies aan die skool wat oor die laaste drie jaar swanger geraak het, alhoewel bewerings daarop dui dat dit nader aan 30 was. Hy doen ook ‘n beroep op leerlinge wat hierdeur geraak is om na vore te tree.

Volgens een van die meisies was daar een spesifieke onderwyser wat sy gereeld by die tavernes ontmoet het en wat, na hulle ‘n paar drankies genuttig het, haar daarna na sy huis geneem het.