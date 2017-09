Blomme-seisoen in die Weskus Nasionale Park

Dis blommetyd in die Kaap, meer spesifiek in die Weskus Nasionale Park, sowat ’n uur en ’n half se ry vanaf Kaapstad. Die park beslaan bykans beide oewers van die Langebaan strandmeer asook Postberg se hange wat oortrek is met blomme. Miskien is jy gelukkig om die blomme op ’n windstil dag sonder ’n wolkie in sig, te besigtig.

Blomtyd is gedurende Augustus tot September. Die meeste groot plate blomme kom in die Postberg afdeling van die Park voor. Op pad na Postberg stop die mense om die blomme langs die pad te bewonder, min wetend van die skouspel wat op hulle, diep in die park weggesteek, wag.

Vat gerus die uitdraai na die uitkykpunt. Op pad daarheen is daar talle plekke waar jy die blomme sien, kompleet asof reuse beddings gemaak is in ou lande. Wit, geel oranje, pers en blou begroet jy byna om elke draai. Wees versigtig vir die kleiner diertjies wat oor die paaie loop, veral die kleinste van klein skilpadjies en miskruiers.

By die uitkyk by Postberg, is daar groot rotse waarop jy kan rondloop vir ’n asemrowend uitsig oor die Langebaan strandmeer met sy helder blou water. Hiervandaan kan jy ook die Saldana Hawe sien en op ’n helder dag kan jy selfs Tafelberg sien.

Duisende seevoëls broei hier op beskutte eilandjies langs die strandmeer wat oneindig ver in die oggendmis sterk, terwyl die soutmoerasse ’n veilige hawe is vir die voëls wat tydens die Europese winter uitwyk na die Suide. Vanuit voëlskuilings kan jy die groot verskeidenheid van voëls waarneem wat hier voorkom.

Pak gerus vir jou ’n piekniekmandjie. By die uitkyk op Postberg mag jy uit jou kar klim en die paadjie tot bo-op die rotse volg. Daar is geen veiligheidsheining en mense met kleiner kinders moet hulle eerder nie toelaat om vrylik op die rotse rond te loop nie. Van die jonger mense hou sommer bo-op die rotse piekniek, terwyl die ouer garde vir hulleself ’n piekniek-kombers langs die parkeerterrein kan oop gooi. Onthou net dat die gebruik van alkohol in die Park verbode is.

Die plaas, Oude Post, een van drie plase waaruit die Nasionale Park bestaan, dateer uit Van Riebeeck se dae. Die plase is in 1838 deur ’n groep boere aangekoop vir winterweiding vir hul vee. Boerdery is later gestaak en gedurende 1969 is Postberg as privaat natuurreservaat geproklameer.

In 1987 het Postberg geskiedenis gemaak toe ’n ooreenkoms met SANParks beding is en dit tot die Weskus Nasionale Park geproklameer is. Hiermee het dit die eerste Park geword word waar die openbare- en privaat sektore kragte saamsnoer om die natuurerfenis te bewaar.

Verskeie wildspesies is in die Park hervestig en sluit in bontebok, duiker, eland, gemsbok, koedoe, rooi hartebees, steenbok, zebra en volstruis. Van die ander spesies wat jy kan aantref is slange so die Kaapse kobra, adders soos die pofadder en molslang. Voeg hierby die rooikat, bakoorjakkals en grysmuishond, spesies wat natuurlik voorkom, asook verskeie watervoëls soos flaminke en pelikane.

Buiten die blomme is daar nog baie te doen in die park. Daar is verskeie staproetes wat wissel van 1,4km soos die Duine en Strandveld roetes tot 4,6km Bakoor roetes. Die Steenbok dagroete van 13,9 km (slegs 20 stappers toegelaat) en die Postberg tweedag roete (slegs 12 stappers toegelaat) is ongelukkig net gedurende Augustus en September beskikbaar. Die Eve’s begeleide staproete oor twee en ’n halwe dag is 30km lank. Hier kan jy sien waar ’n jong vrou sowat 11700 jaar gelede haar voetspore gelaat het.

Verskeie fietsroetes asook roetes vir bergfietsryers is beskikbaar. Doen gerus navraag hieroor.

Dagbesoekers moet toegangsgeld betaal. Vir meer inligting, skakel 022 772 2144 of besoek hulle webblad by www.sanparks.org. Doen terselfdertyd navrae oor die hektye aangesien daar twee seisoene is van hoe laat tot wanneer die toegangshekke oop is en hoe laat dit sluit.