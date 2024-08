Nuwe Lisensiekaartdrukker steeds op ʼn kortlys

Tenders for new Driver’s License printer still to be announced – Click on Link below to read more

Beloftes van ʼn nuwe bestuurderslisensiekaart skema wat deur die voormalige minister van vervoer, Fikile Mbalula in 2022 gemaak is, het steeds nie gematerialiseer nie.

Tydens dieselfde geleentheid het hy gesê dat met die nuwe kaartdrukker die geldigheidstermyn van bestuur lisensies tot agt jaar verleng sou word.

Die ou kaartdrukker, wat in 1998 geïnstalleer is, is nog steeds na 26 jaar in gebruik nadat dit reeds in 2009 deur ʼn nuwe kaartdrukker vervang moes word.

In teenstelling hiermee het Sindisiwe Chikunga, wat Mbalula gedurende 2023 vervang het, onlangs gesê dat die regering glad nie meer die verlengde geldigheid oorweeg nie en dat die tydperk steeds vyf jaar sal wees.

Sy het ook bekend gemaak dat die tenders vir die aankoop van die kaartdrukker steeds toegeken moet word vanuit die vyf tenders wat nou op die kortlys is.

Hierdie aankondiging is vroeg in 2024 gedoen met die belofte dat daar teen April vanjaar met die uitreiking van bestuurlisensiekaarte op die nuwe kaartdrukker begin sal word.

Met hierdie agtergrond het Outa (Organisation Undoing Tax Abuse) antwoorde van die verantwoordlike departement gesoek vir die redes hoekom die geldigheidstydperk nie meer verleng word asook vir die hele die hele verskaffingsproses wat in geheimhouding geskied.

Volgens die RTMC (Road Traffic Management Corporation) verslag waarna Mbalula in 2022 verwys het, moes die kaartdrukker – die enigste in die land – reeds ongeveer 15 jaar gelede vervang gewees het.

Weens die ouderdom van die huidige kaartdrukker is kanse groot vir nog bedryfprobleme wat reeds tot verskeie opeenhopings gelei het met die uitreiking van nuwe lisensiekaarte.

Boonop beskik Suid-Afrika nie oor vaardige personeel om die drukker hier plaaslik te hertstel en te bedryf indien probleme ondervind word nie.

Tydens ʼn voorval toe die musjien in 2022 onklaar geraak het, moes die kaartdrukker na Duitsland verskeep word waar die herstelwerk gedoen is.

Dit was gedurende die Feestydperk en die uitreiking van lisensies het etlike maande agterstallig geraak, nie net ʼn maand of wat, soos in die verslag voorspel is nie.

Die RTMC verslag het ook die feit dat ʼn oogtoets elke vyf jaar gedoen moes word, telken as daar aansoek gedoen word vir ʼn nuwe lisensiekaart, as bewys van die aansoeker se sig-fiksheid in plaas van hul fisiese-fiksheid, bevraagteken.

Die Hoof Uitvoerende Beamte van RTMC, Makhosini Msibi, het onlangs die stelling gemaak dat oogtoetse krities is aangesien baie ongelukke toegeskryf word aan “oordraagbare en ander siektes.”

Outa sê dat hy hierdie rede as belaglik beskou aangesien die 2022 verslag noem dat uit die sowat 40 lande wat in die ondersoek geraadpleeg is, sou daar eerder op ʼn mediese geskitheid sertifikaat aangedring word, wat dalk, en nie noodwendig nie, ʼn verpligte oogtoets kon insluit.

Die 2022 verslag beveel gereelde oogtoetsing deur ʼn persoon se lewe aan terwyl byna driekwart van die Suid-Afrikaners wat tydens die studie ondervra is glad nie van oogkundige dienste gebruik maak nie.

Oordraagbare en ander siektes word egter nêrens in die verslag genoem nie.

Outa se uitvoerende direkteur, Stefanie Fick, sê dat die organisasie nou RTMC se motiewe met betrekking tot die uitreiking van die nuwe lisensiekaarte asook die nuwe kaartdrukker bevraagteken. Sy beskuldig ook die RTMC daarvan dat hulle die publiek nislei.

“Dit is duidelik dat die RTMC opsetlik besig is om die publiek te mislei met sy sogenaamde rede om nie die gedigheidstydperk te verleng nie,” het sy toegevoeg, en gesê dat

“Die uiteindelike besluit om die geldigheid van bestuurslisensiekaarte te verleng gesetel is by die Minister van Vervoer sonder die invloed van ʼn instansie wat finansiële belange daarby het.”