Radio Kalahari Orkes sorg van lewendige vermaak vir die nuwe jaar

Thabazimbi het Vrydagaand 27 Mei geleentheid gehad om die unieke klanke van die Radio Kalahari Orkes in persoon by die Plaasjapie Restaurant en Kroeg te ervaar.

Heel tereg met hulle bosveldklanke het hulle dan ook die eerste nuwe jaar van lewendige vermaak by Plaasjapie Restaurant en kroeg ingelui.

Die Radio Kalahari Orkes het gedurende 2005 met ’n behoorlike ‘oemf’ die Afrikaanse musiekwêreld betree, betyds om nuwe bloed in die are te pomp met hul ongefiltreerde Afrikaans-kultuur, Afrikaanse Boeremusiek verwerk op ’n eksentrieke en unieke wyse.

Die Radio Kalahari Orkes het meer genres betrek met hulle klank wat hulle leen uit Kwêla en self die Riel kom op sy manier deur. Hierdeur geniet hulle byval by baie Afrikaanse musiekliefhebbers.

Met die bekende akteur, Ian Robberts as leier met sy kitaar en sang, word die orkes verder aangevul met ‘n mondfluitjie en viool wat bydra tot hulle unieke klank. Daar waar Ian Robberts op ‘n plaas in die Oos-Kaap grootgeword het, het hy met eenvoudige instrumente musiek saam met die plaasmense gemaak. Hierdie blootstelling aan Afrika-musiek het baie bygedra tot die sukses van Radio Kalahari Orkes. Van die ander instrumente wat aangewend is in hul eiesoortige klank het ingesluit die blikkitaar en trekklavier.

Ian is ‘n bobaas storieverteller en die liedjies vertel ook stories gebaseer op die lewe in Suid-Afrika. Voorwaar ‘n groep wat heerlike vermaak en goeie luistermusiek verskaf. Steeds het hulle die voete laat jeuk om op hulle musiek te dans, al moes die ouer garde vir die jonges wys hoe om te ‘jive’.

Buiten Ian word die orkes verder aangevul met Suzzi Swanepoel (Vokaal en mondfluitjie), Wynand Davel (Viool), Riaan van Rensburg (Tromme) en Barry Steenkamp (Baskitaar).

Tydens die breek en na hul optrede het die orkeslede baie gesellig saam met die besoekers by Plaasjapie gekuier.

Op die foto is van links: Barry Steenkamp op baskitaar, Ronel Westerman (besoeker), Wynand Davel (viool), Hennie Westerman, Ian Robberts (kitaar en vokaal) en Suzzi Swanepoel (mondfluitjie en vokaal).

Die volgende gaskunstenaar by Plaasjapie is Liezel Pieters wat Vrydagaand 3 Junie optree. Die vertoning begin 19:30 en kaartjies kos R80 per persoon (volwasse en hoërskool) en R40 (laerskool).

Kontak Plaasjapie by 072 368 3525 vir navrae.