A’s en Plusse deur die bank vir RiVo Studente

RiVo Dramastudente het die afgelope Vrydag, 10 Mei, by die Pretoria Eisteddfod, wat by Hoërskool Zwartkop aangebied is, uitstekend presteer met 2 A’s, 21 A+ en 6 A++ toekennings. Hieronder was daar ook sewe toekennings as Afdeling wenners.

Altesaam 12 hoërskool studente (HFM) en een van Laerskool Thabazimbi het aan die kompetisie deelgeneem.

Die uitslae was soos volg:

Graad 8: Ané Viljoen: Poësie (Wenner van die afdeling met A++); Prosa (A+) en Monoloog (Wenner van die afdeling met A++). Izandri Joubert: Poësie (A+) en Gedramatiseerde Prosa (A+).

Graad 9: Kadin Soares: Poësie (A) en Monoloog (Afdeling wenner met A+). Lieselotte Smit: Poësie (A+); Prosa (A+) en Gedramatiseerde Prosa (A++). Nelita Janse van Rensburg: Poësie (Afdeling wenner met A+) en Monoloog (A+).

Graad 10: Ruben Viljoen: Poësie (A+) en Prosa (A+).

Graad 11: Caronay Fouché: Poësie (Afdeling wenner A+) en Monoloog (A+). Dané Coetzee: Poësie (A+) en Monoloog (A+). Daniël van Zyl: Poësie (A+); Prosa (A++) en Monoloog (A+). Kiano Soares: Poësie (A) Prosa (A+) en Monoloog (Afdeling wenner met A+) en William Niemand: Poësie (A+); Prosa (A++ Afdeling wenner) en Monoloog (A+).

Die enigste inskrywing in die Laerskole afdeling was Kieran Soares Gr 7: Poësie (A) en Monoloog (A+).

Die volgende Eisteddfods is:

KunsteGrot Kunstefees – 8 Augustus (Slegs laerskool Dramastudente) en 9 Augustus (Hoërskool)

Thabazimbi Kunste Eisteddfod – 12 tot 16 Augustus (Slegs laerskole)

Moot vir Moot Kunstefees, Pretoria – 19 Oktober

RiVo se Dramastudente wat met harde werk deurgans ’n hoë standaard gelewer het. Hulle is op die foto agter van links: Kadin Soares, Ruben Viljoen, Daniël van Zyl, William Niemand, Dané Coetzee, en Kiano Soares. Voor van links: Kieran Soares Gr 7, Caronay Fouché, Ané Viljoen, Rita Volschenk, Izandri Joubert, Lieselotte Smit, Nelita Janse van Rensburg en Gerdie du Plessis.