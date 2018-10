VBS: ANC-regering het voorbeeld gestel oor bedrog en korrupsie

“Om te steel, soos by VBS Mutual Bank gebeur het, is ʼn misdaad en ʼn sonde, en al wat die ANC daaroor te sê het, is dat dit nooit moes gebeur het nie. Wat wel nooit moes gebeur het nie, is dat die ANC nooit die regering van Suid-Afrika moes word nie.”

Die leier van die VF Plus, Pieter Groenewald, sê verder in die mediaverklaring dat die ANC die voorbeeld gestel het oor bedrog en korrupsie en hoe om die belastingbetalers se geld te steel. By VBS is hierdie voorbeeld gevolg en daar is selfs van die armes gesteel.

Die heldin in die VBS-sage is ʼn Afrikaanssprekende wit vrou met die naam Mariette Venter, die waarnemende finansiële bestuurder van die Capricorn-distriksmunisipaliteit in Limpopo. Sy het geweier dat R60 miljoen van die munisipaliteit oorgeplaas word na VBS.

Toe beskuldig die munisipaliteit haar daarvan dat sy ʼn rassis is kwansuis omdat sy as wit vrou nie by ʼn swart bank geld wil laat belê nie. Dít is ook ʼn aanklag teen die gemeenskap van Suid-Afrika dat ʼn wit persoon sonder meer uitgekryt word as ʼn rassis net omdat dié persoon wetsgehoorsaam is.

Die VF Plus haal sy hoed af vir mense soos Venter, en die belastingbetalers van haar munisipaliteit is haar ook dank verskuldig.

Wat die EFF aanbetref, is daar baie rook wat by die enjinkamer van dié party se deure en vensters uitborrel rakende die VBS-skandaal.

Die EFF verwys na sy leier, Julius Malema, as ʼn opperbevelhebber. Tog skitter hy in sy afwesigheid by die debat oor die VBS Mutual Bank, wat bewys dat hy niks anders as ʼn Mickey Mouse bevelvoerder is nie.