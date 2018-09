Dinamies Dames by Oggend-tee op Thabazimbi

Kom geniet ’n gesellige oggendtee saam met jou vriendinne in die geselskap van die Dinamiese Dames, een van die gewildste kabaret-groepe op die Suid-Afrikaanse spyskaart wat gaan sing en vertel van jou as mens, vrou wees en sommer net jy wees.

Dinamiese Dames is ’n unieke produk – Marissa Drummond, Nadia Beukes, Edrien Erasmus en Melissa Swart het geen bekendstelling nodig nie.

Edrien is ’n kind van Thabazimbi wat haar hoërskoolloopbaan aan Pro-Arte in Pretoria voortgesit het om as een van Suid-Afrika se jong kunstenaars naam vir haarself te maak.

Die vier vriendinne het kragte saamgesnoer vir ’n eiesoortige kabaret konsert. Hulle doel is om deur hul kombinasie van sang en storie-vertel ’n daadwerklike invloed op vroue te maak. ’n Inspirasie stuk gevul met eerlike stories en ongelooflike musiekvertolkings.

Kom geniet hierdie geleentheid saam op 27 Oktober in die Thabazimbi Bioskoopsaal, waar die fondse aangebied gaan word vir vaders wat hulle werk verloor het, studente wat wil gaan studeer maar waarvan die ouers behoeftig is en soortgelyke liefdadigheidsgevalle.

Die Oggend-tee begin die oggend om 10:00 en koste beloop R150 per persoon en R100 vir senior burgers.

Tafels waarby 10 persone kan aansit is beskikbaar en verskeie gasvrouens is reeds aangewys om tafels te bedien. Indien jy of jou vriendinne self gasvrou wil speel aan ’n tafel kan jy steeds jou eie tafel bespreek op die voorwaarde dat jy self die tafel moet vul (voorafbetaalbaar).

Die gasvrouens verkoop kaartjies spesifiek aan persone wat by haar tafel wil aansit. ’n Lys van name van gasvrouens wat plekke aan hul tafels beskikbaar het word hieronder geplaas.

Die gasvrouens wat hulself genomineer het, is: Dahlia Prinsloo en Rita Volschenk, Annazelle du Plessis, Deidre van der Berg, Annelie Lee en vriendinne, Elbie de Kock, Eska Benadé en Danél Parsons, Hilde du Toit, Ina Cloete en Theresa Pretorius, Isabel Blaauw, Linda Richards, Lize Fouché, Karla de Jager, Madelein Raubenheimer, Elize Gildenhuys, Ems Strydom en Marie Meintjies, Marja, Kayla en Kiara Watson, Marna Schoeman, Michelle Barnard, Michelle Johnston, Mona Van Helsdingen, Nicole Murray, Rachel Miller, Ronél Joubert en Linda van Heerden, Sarisca Miller, Suzette Brits, Megan Brits, Trudie Allan, Tilla van Rhryn van Oudshoorn en Shauneen Coetzee.

Indien jy jou voorkeur gasvrou se kontak besonderhede het, skakel gerus om te hoor of sy nog plek aan haar tafel beskikbaar het.

Kontak die Thabazimbi NG Kerkkantoor by 014 772 2270 of 104 777 2183 vir besprekings. Hulle kan jou ook met die kontakbesonderhede van die spesifieke gasvrouens verskaf wat hul eie kaartjies aan ’n spesifiek persoon verkoop om aan haar tafel te sit.

Daar gaan genoeg plek wees vir enkelpersone of vir jou en jou vriendin of familielid wat saam by een tafel wil aansit.