HFM se Netbal Kapteine vir seisoen aangewys

Hoërskool Frikkie Meyer het hulle kapteine van die onderskeie netbalspanne vir die komende seisoen aangekondig.

Hulle is in geen spesifieke orde op die hooffoto: o/14B Carlyn Minnaar, o/14A Reanē Coetzee, o/15B Chantē Engelbrecht, o/15A Ankebe Els, o/16A Rele Malapane, o/14B Chanté Steynberg, o/17A Chané Ras, o/19B (Tweedes) Lydia Potgieter en o/19A (Eerstes) Miné Lategan. Saam met hulle op die foto is die afrigter, me Mariaan Senekal.

Daar is nie vanjaar ‘n o/16B span nie.