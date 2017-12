Nuwe Mediclinic Hospitaal se deure oop vir pasiënte

Die nuwe Mediclinic Hospitaal in Thabazimbi, het sy deure vandag, Vrydag 15 Desember, oopgemaak. Die nuwe hospitaal is geleë in die nuwe uitbreiding wat grens aan die Spitskop-pad aan die oostekant van die dorp, binne maklike bereik van die hele dorp asook vir die boeregemeenskap met die toegangspaaie vanaf Rustenburg/Brits en Marakele. Daarby is dit amper direk langs die vliegveld.

Hierdie 34-bed hospitaal sluit ’n 24-uur ongevalle-eenheid asook algemene verpleging-, kraam-, pediatriese- en hoësorg-eenhede in.

Weens die verhoogde pasiëntvolumes, verouderde argitektuur en die beperking op verdere uitbreiding, is die besluit in 2016 geneem om ’n nuwe perseel vir Mediclinic, waar dit bo teen die berg, bokant Eerstelaan in Thabazimbi gesetel was, op ’n meer bereikbare perseel in Thabazimbi te vind.

“Met die belange van die pasiënte wat ons op die hart dra, bly ons gefokus daarop om te verseker dat die ondervinding wat pasiënte in ons hospitale het, in hulle verwagtinge sal voldoen terwyl ons steeds dieselfde betroubare diens lewer,” sê Koert Pretorius, Hoof uitvoerende beampte van Mediclinic Suidelike Afrika, “Ons besluit om na ’n nuwe perseel uit te brei is gebaseer op ons vermoë om te verseker dat die nuwe ontwerp in die groeiende aanvraag na dienste kan voorsien – waar kwaliteit gesondheidsdienste ’n prioriteit vir die hele gemeenskap is.”

“Die dryfkrag vir die nuwer hospitale is om van die beste hospitale in Suid-Afrika daar te stel, deur die pasiënt se ondervinding en welstand in elke opsig van die ontwerp in ag te neem,” het Pretorius vervolg. “Verpleging-diensstasies is gerieflik binne nabyheid van die kamers geplaas om effektiewe monitering en sorg te verseker.”

Die nuwe laminêre-vloei teater is ’n gesofistikeerde eenheid. Die hospitaal sal ook toegang tot radiologie, patalogiese en farmaseutiese dienste binne die hospitaal lewer.

Die IT infrastruktuur binne die hospitaal sluit ’n netwerk met toegang na alle eenhede, wat die hospitaal in staat stel om ’n volle geïntegreerde stelsel aan alle rolspelers in die hospitaal, as ’n toekomstige ontwikkeling te bied.

Bouwerk aan die hospitaal het middel Augustus 2016 begin en die finale fase van die projek is in Desember 2017 voltooi.

“Ons is bevoorreg om ’n aantal omgewingsvriendelike aspekte by die ontwerp te kon insluit soos sonpanele an elektriese hittepompe om water te verhit. Voorsorg is ook getref dat die infrastruktuur sodanig ontwerp word dat water vanuit die onderskeie sterilisasie eenhede vir ’n waterslim tuin aangewend kan word,” sê Martjie du Preez, hospitaalbestuurder van Mediclinic Thabazimbi. “Met beperkings op kraglewering ’n algemene tendens in die plaaslike omgewing, is voorsiening getref vir twee kragopwekkers om voortdurende kragvoorsiening vir versorging in ons hospitaal te lewer.”

Die hospitaal beskik ook oor sy eie boorgat om noodwater aan die gebou te lewer.

Die omvouende ontwerp, met verwysing na die interne en eksterne ruimtes van die hospitaal, is sodanig dat deur optimale energieverbruik geen addisionele verwarmers of lugverkoelers binne die struktuur nodig is nie.

Die voorsitter van die direksiekomitee, dr Willem du Plessis, het sy entoesiasme oor die nuwe fasiliteit uitgespreek, “Ons is dankbaar dat na jare van wik en weeg, ons nou in staat is om na die moderne en effektiewe gesondheidsorg eenheid te oorskuif. Ons is opgewonde om die fasiliteite binne die nuwe hospitaal aan te wend!”

Dr Pieter de Kock, aandeelhouer en lid van die hospitaal se direksikomitee, stem saam, “Die Mediclinic span en by uitstek die bouers, wat ’n fenominale gebou met presisie voor die voltooiingsdatum opgerig het, moet krediet hiervoor ontvang.”

“Die hospitaal is gerieflik naby die R510 aan die buitewyke van die dorp, met genoeg, maklike bereikbare parkering vir besoekers en dag pasiënte,” het du Preez bevestig, “Ons is trots op die fasiliteit wat ons kan bied, en dit kan net bydra tot ’n verbeterde ervaring vir ons pasiënte.