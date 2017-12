Uit die argiewe – Kwêvoël as geskenk hierdie Kersfees

Hooffoto – Uit die Kwêvoël se argiewe 21 September 2012

Thabazimbi se mense is beslis nie meer afhanklik van kleuters en ouma’s om die voorblaaie van die koerante en ander media te haal nie. Ja, dit is oulik want dit is tog ’n ou koerantresep dat kleuters, kleuters en ou mense en klein diertjies die meeste aandag op ’n voorblad trek.

Dit is veral die situasie met ’n nuwe koerant wat met sy eerste wankelrige treë, soos ’n pasgebore kalfie, sy nuwe omgewing verken.

Kwêvoël is na 34 jaar verby hierdie foefie om aandag te trek en danksy die nuwe tegnologie en die feit dat Kwêvoël reeds voor die eeuwisseling die toekomstige belangrike rol wat die internet op toekomstige mediadekking gaan hê onbewustelik aangegryp het, dat dit nou na 17 jaar later sy invloed duidelik wys op Kwêvoël se Tuisblad.

Met elke berig wat geplaas word, is daar relevante berigte wat oor die afgelope bykans twee dekades geplaas is. Maak hulle gerus oop en dwaal so ’n bietjie tussen die Kronieke van die Kwêvoël se eerste helfte van sy bestaan rond.

Die verandering op die politieke speelterrein is ook duidelik merkbaar, veral ten opsigte van die korrupte wyse waarop die Thabazimbi Munisipaliteit, onder ANC leiding bestuur is.

Diegene wat wonder waar al die miljoene rande se skuld wat deur die Thabazimbi Munisipaliteit opgebou is vandaan kom, kan maar net na ’n onlangse berig kyk waar Eskom die gemeenskap gyselaar gehou het in ’n kragvoorsieningsdrama oor die wanbetaling van die munisipale kragrekening aan Eskom. Die relevante artikel wat ’n paar jaar gelede geskryf is, is beskikbaar en daar kan die leser presies sien waaroor opposisielede destyds gekla het, naamlik die korrupte wyse waarop Thabazimbi Munisipaliteit bestuur word.

Om dit te lees hoef jy nie na ’n kafee of winkel te gaan om die leesstof in die hande te kry nie. Dit is direk op jou selfoon beskikbaar.

Kinders en kleinkinders kan gerus hierdie Kersfees ernstig daaraan dink om vir ouma en oupa ’n tablet te koop waarop hulle die nuus kan lees. Ou mense is nie so tegnologies gestrem as wat hulle self en julle as kinders mag dink nie.

Sit Kwêvoël se adres vir hulle in en terwyl jy hulle na ’n koffiewinkel neem, laat hulle daar op die gratis Wifi, indien die eienaars bereid is met die ou mense te deel, inskakel en die koerant lees.

Nog beter – vir soveel jare het hulle jou skoolgeld betaal en gesorg dat jy goeie opvoeding ontvang. Laat dit nou na vore tree en kry vir hulle hul eie mobiele Wifi wat deesdae so geredelik teen ’n nominale bedrag, gereken teenoor die ander “uncapped” stelsels, beskikbaar is.

Gee meer as net ’n koerant, gee aan hulle die Kwêvoël as geskenk.

Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël

(Self ’n oupa wat op die ouderdom van 66 moes leer hoe om die Kwêvoël se tuisblad self te onderhou – met dank aan Justin se geduld en voortdurende ondersteuning)

Week 38-2012