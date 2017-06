Touch of Class met Kaas-en-Wyn

Touch of Class, die unieke duo van Deon en Ruhan, kom kuier op Donderdag 29 Junie by die KunsteGrot op Thabazimbi, en wat ‘n lekker mid-winter kuier gaan dit nie wees nie! Hier kan jy en jou vriende lekker saam om die tafel kan kuier met ‘n heerlike kaas-en-wyn ete daarby ingesluit.

Al die tafels het sitplek vir ses persone, bespreek dus vroegtydig indien jy en jou vriende ‘n tafel of twee wil deel. Besighede is ook welkom om vir hul kliënte of werknemers ‘n tafel of wat te bespreek en so te help dat hierdie kosbare teater steeds kan voortgaan om gehalte-vermaak op die platteland te verskaf.

Dit is nie nodig om ‘n hele tafel te bespreek nie. Selfs enkelpersone is welkom om saam met ander persone aan te sit en die tafels lekker vol te maak.

Kaartjies kos R250 per persoon wat die kaas-en-wyn insluit. ‘n Kontantkroeg sal ook beskikbaar wees.

Alles fondse is terwille van gerief in die somer om die lugversorgers wat gesteel is te vervang. Borge word ook versoek om na vore te tree om die koste vir die aankoop van die kos en wyn te help dek.

Om terug te keer na Touch of Class. Deon van der Merwe en Ronell Erasmus het die groep in 1989 begin en het destyds as bystand-groep die verhoog gedeel met Anneli van Rooyen, Manuel Escorcio en André Schwartz.

Hul eerste album, “Ek en my meisie”, het goue status in 1992 bereik en twee jaar later, platinum status. Verskeie treffers soos “Bamboesbos”, “Stamp daai Bene” en “Moenie worry nie” asook Deon se kitaar albums soos “Kitaarboogie”, “Hits of the Shadows”, “Crying Guitar” en “A Tribute to Ricardo Bornman” het die lig gesien. Met laasgenoemde album het Deon ‘n SAMA-toekenning in 2007 ontvang.

Deon en Ruhan se eerste album wat hulle in 2014 uitgereik het was “Koffiefontein” wat later weer as “Dans in die Reën” heruitgereik is.

Uit die staanspoor was dit duidelik dat Ruhan se stem ‘n groot verskil gemaak het en met sy goeie vokale en reikwydte kan hy byna enige tipe liedjie sing. Die keurspel uit Neil Diamond se America, Desiré, Cracklin Rosie en Longfellow Serenade, is duidelike voorbeelde hiervan.

Deel van Touch of Class se resep was nog altyd om nuwe en bekende liedjies op te neem, wat beteken dat die gehoor duidelik bederf gaan word met musiek waarby almal ‘n aanklank sal vind.

Bespreek sommer vroegtydig by Rita by 083 744 8559 en verseker jou sitplek.