Sassa-aftrekkings dalk strydig met wet

Alhoewel die hooggeregshof in Pretoria beslis het dat aftrekkings wel van die maatskaplike toelaes gedoen mag word, verbreek dit moontlik steeds die Wet op Verbruikersbeskerming en die VF Plus gaan die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK) vra om ʼn ondersoek daarna te doen, sê Anton Alberts, die VF Plus se parlementêre woordvoerder oor handel en nywerheid.

Alberts sê hy het die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor handel en nywerheid in Maart vanjaar reeds versoek om die betrokke bank waar die aftrekkings gedoen word te roep om voor die komitee te verskyn.

Hy sê dit is lank reeds deur mediaberigte bekend dat NET1 UEPS, die houermaatskappy van Cash Paymaster Services (CPS) wat die betaling van die toelaes behartig, ander filiale het wat onder meer mikro-lenings en versekering bedryf, en dat CPS moontlik onbehoorlik misbruik is om bemarking vir dié filiale te doen.

“Die komitee is deeglik bewus van die uitbuiting van veral behoeftige Suid-Afrikaners deur die onreëlmatige toestaan van krediet en daar is tans selfs ʼn proses aan die gang om die Nasionale Kredietwet te verander om groter beskerming aan mense te verleen wat op dié manier uitgebuit word.

“Die mense wat toelaes ontvang is reeds in ʼn desperate geldelike situasie, en alles moontlik moet gedoen word om hulle van uitbuiting te beskerm,” sê Alberts.