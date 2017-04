50 Jaar – HFM Matrieks van ’67 Kuier Saam

Die 1967 Matriekklas van Hoërskool Frikkie Meyer in Thabazimbi het Saterdag 25 Maart hul 50-jaar reünie by OppiStoep in Centurion aangebied.

Van die 59 matrikulante het net meer as dertig die geleentheid met hul gades bygewoon, met so ’n enkellopende een hier en daar.

Hulde is gebring aan die 12 oud skoolmaats wat die ander vooruitgegaan het.

Drie oud onderwysers, Jan Robbertse, Wesley Strauss en Renier van Vuuren het die samekoms saam met hul gades bygewoon.

’n Hele paar staaltjies het ook uitgekom soos Johan du Toit, wat saam met die uwe, die kortste twee leerlinge in die klas was, maar op die foto’s het dit nooit so gewys nie. Ek was duidelik die enigste kort leerling. Johan het elke keer op ‘n steen gestaan sodat sy skouers gelyk met die ander manne s’n was. Hy moes net wild keer dat die ouens agter hom, hom nie van die steen af stoot nie.

Almal het so lekker gekuier dat toe dit by die neem van ’n groepfoto gekom het, is dit nooit geneem nie.

Oom Dirk van Tonder, geskiedenisonderwyser, kon nie die geleentheid bywoon nie en het ’n spesiale versoek gerig dat sy Geskiedenis-groep sowel as die Impala koshuis inwoners afgeneem word.

Dit was nogal interessant dat ’n hele paar jonger skoolmaats van die klas van ’67, vanjaar ook hul 67ste verjaarsdag vier.

Heelwat mense het daar naby tuisgegaan en tot laatnag toe lekker saam met die ander Pretorianers, gekuier. Party het nie op hulle laat wag nie en so ’n draaitjie of wat op die dansvloer gewaag.

Almal wat daar was, bedank Dalene (Hoofmeisie) en haar man Morkel en Johan en sy eggenote Susan, wat by die reëlings en aanbieding betrokke was. Susan het onder andere ’n heerlike vrugtekoek gebak en versier is met die skoolwapen bo-op.

