1967 Matrieks van HFM hou 50 jaar Reünie

Die 1967 matriekklas van Hoërskool Frikkie Meyer beplan hul 50–jaar reünie eersdaags.

Vyftig jaar is verby en die meeste klasmaats is reeds pensioenarisse. ‘n Paar van die ’67 matrieks het ‘n poging aangewend om soveel as moontlik van die matrieks bymekaar te kry en so ‘n bietjie terug te keer na die tye op Frikkie Meyer, toe alles nog voor die wind gegaan het.

Die datum van die reünie is vasgemaak vir die naweek van 25 Maart 2017 en sal in Centurion Pretoria gehou word. Die plek is nog nie finaal vasgemaak nie, maar almal sal op hoogte van sake gehou word.

Daar is steeds ‘n paar skoolmaats wat nog nie van hulle laat hoor het nie. As jy van iemand weet wat in 1967 matriek by HFM afgelê het, kontak hulle om die organiseerders, Dalene Erasmus (Kleynhans) Sel: 0836270125 – e-pos: daleer@apbco.co.za / dokmerasmus@gmail.com of Johan du Toit (Twice) Sel : 0833041019 – e-pos: johan@newr.co.za te kontak. Of stuur hulle net Kwêvoël se tuisblad adres: www.kwevoel.co.za.

Ons maak verskoning vir die gehalte van die klas-foto’s. Na 50 jaar vervaag die foto’s maar in die skool se Jaarblad.