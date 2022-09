Kommentaar: Geen hoop vir Eskom met BEEE stewig in die saal

Suid-Afrika pluk die vrugte van erge wanbestuur, korrupsie en diewery by Eskom met die beurtkrag wat huidig op die land afgedwing word. Die meeste vingers wat na Andre de Ruyter wys kom van diegene wat so lief is om die woorde wit en wit-bevoorrdegtes te gebruik instede daarvan om die werklike redes vir die afgelope tyd se erge beurtkrag wat ingestel is in ag te neem.

Sedert sy aanstelling as die Hoof Uitvoerende Bestuurde van Eskom, het De Ruyter geen geheim daarvan gemaak dat hy met ‘n groot gemors in sy hande gelos is nie.

Hy het hierdie gemors aan verskeie redes toegeskryf onder andere voormalige Eskom Uitvoerende bestuurders, herstelwerk by die opwekkingseenhede waaraan onderhoudswerkers nie aandag gegee het nie en die onwettige massiewe staking van werkers.

De Ruyter het voort gesê dat ons nou die vrugte pluk van vorige besluite wat geneem is en besluite wat nie geneem is soos die onderhoud en herstelwerk by kragstasies.

Hierdie besluite is deur vorige Eskom bestuurders geneem, die direkte oorsaak van al die stakings.

De Ruyter se taak is onmoontlik om uit te voer gesien in die lig van die stremmende ANC arbeidswetgewing en werkreservering ingevolge BEEE aanstellings van onbevoegde en ongekwalifiseerde werkers by alle Staatsbeheerde ondernemings.

Voeg hierby die ontplooiing van ANC kaders, familie en vriende in top posisies by sulke ondernemings en jou hande is total afgekap, veral as jy as bevoorregte wit person gemerk is.

Steenkool is die hoogste verdiener van buitelandse valuta, en die hoogste myninkomste komoditeit, selfs hoor as platinum en goud.

Met mynregte vir steenkoolmyne wat veral aan swart mynmagnate toegeken is, het die aantal steenkoolmyne in 2012 tot 117 toegeneem. *Hierdie 117 Suid-Afrikaanse steenkoolmyne lewer sowat 258,6Mt verkoopbare steenkool. Hiervan word 76Mt ter waarde van R52,227 miljard uitgevoer terwyl sowat 184.1Mt ter waarde van R43,921 miljard in Suid-Afrika verkoop word.

Steenkool is groot besigheid en skep talle geleenthede vir tenderpreneurs om hul hande op hierdie swartgoud te lê. Selfs die Eskom tenders vir die verskaffing van steenkool aan die steenkoolgedrewe kragstasies spring nie korrupsie vry nie. Buiten korrupsie is daar ook die bewerings dat klippe en stukke metaal hulle weg na die steenkool wat aan kragstasies voorsien word vind. Hierdie is dade van direkte sabotasie aangesien grootskaalse skade aangerig word sou hierdie items hulle weg na die voerbande vind wat die kragstasie van steenkool voorsien.

Die tugproses soos deur die ANC wetgewing neergelê is omslagtig en het reeds groot skade in die klein- en medium sakesektore veroorsaak, sodanig dat Suid-Afrika nie meer oor ‘n sterk Kleinsakesektor beskik nie.

In die meeste gevalle behou werkers hul volle salaris terwyl tugondersoeke van stapel gestuur word. Hierdie ondersoeke het geen tydsduur nie en kan jare neem. Boonop is die kanse goed dat die betrokke oortreders weer om een of ander manier hulle weg terug in die stelsel vind, met geen boetes wat ooit terugbetaal word nie.

Hierdie geld ook ten opsigte van ANC lede wat aan korrupsie of diefstal skuldig bevind word. Baie van die interne ondersoeke wat wel tot hofsake lei hoor jy eenvoudig nie meer nie, al het vonnisoplegging die terugbetaling vann gesteelde geld ingesluit.

Die ANC is te magsbehep en hou die land eerder gyselaar voordat hulle Afriforum se lys van bevoegde persone, wat nie net uit witmense bestaan nie, sal aanvaar om Eskom en die land van ondergang te red voordat dit laat is.

Kommentaar deur Pieter Coetzee: Redakteur – Kwêvoël

*Bron: Xavier Prévost – Senior Coal Analys: XMP Consulting