Tweede plaasaanval in die streek vat nog ’n lewe

’n Hoewe-eienaar van Maroelasfontein naby Northam se lyk is op sy eiendom gevind nadat hy aanvanklik as vermis aangemeld is.

Niko Steenekamp (59), wat op ’n kleinhoewe in die Maroelsfontein omgewing naby Northam woon, se lyk is ’n dag nadat hy vermis geraak het op die plasie opgespoor.

Volgens die beskikbare inligting wat deur die Provinsiale Polisie skakelafdeling verskaf is het Nico Maandagoggend 5 September herstelwerk aan ’n pomp van die firma waarvoor hy gewerk het gaan doen. Na bewering het hy die firma se perseel omstreeks 10:00 verlaat en is daarna nooit weer gesien nie, totdat sy liggaam die volgende dag omstreeks 14:30 gevind is.

Bekommernis het toegeneem toe Niko se voertuig langs die Maroelasfontein-grondpad in ’n plaas se heining opgemerk is nadat daar vermoedelik beheer oor die voertuig verloor is en dit van die pad af geloop het. Van Niko was daar geen teken nie en hy is as vermis aangemeld.

Die hulp van die Thaba Fire and Rescue is die volgende dag ingeroep wat toe soekspanne gereël het om na die vermiste Steenekamp te help soek. Die soekspanne het ingesluit lede van Thaba Fire and Rescue, Thabazimbi GPF, Northam GPF, HPG, Dinare Sekuriteit, TFR, TCC en Matlabas Plaaswag.

Al die hospitale en nooddienste in die omgewing is gekontak maar niemand was bewus van die insident of die persoon nie.

Terwyl Thaba Fire and Rescue vroegmiddag Dinsdag 6 September op pad na die toneel was, is inligting ontvang dat daar items, onderandere ’n skootrekenaar uit die gesin se plaashuis vermis word. Die soekspanne het dadelik besef dat hulle hier met misdaad en nie net ’n soekaksie te doen het nie.

Werkers is ondervra en die Northam Polisie het toe besluit om forensiese deskundiges asook twee speurders ook na die toneel te stuur vir verdere ondersoek.

Intussen is twee werkers aangehou nadat dit aan die lig gekom het dat Niko die vorige oggend wel op die eiendom was en met sy bakkie toerusting en boumateriaal saam met ’n werker by die beeste se waterkrip, waar hy werk laat doen het, afgelaai het.

Daar is toe besluit om die soektog uit te brei en dit het daartoe gelei dat Niko se lyk die Dinsdagmiddag sowat 50m vanaf die waterkrip gevind is waar dit onder ’n bos versteek was.

Met Steenekamp uit die weg het die verdagtes vermoedelik die geleentheid benut om die huis te beroof

Verdere ondersoek Dinsdagmiddag het tot die inhegtenisneming van twee van Steenekamp se werkers asook nog ’n plaaswerker gelei. Een van Thaba Fire and Rescue se sekuriteitslede het die polisie daarna vergesel om nog verdagtes aan te keer. Hy het hulle ook na Holfontein vergesel waar een van twee verdagtes, wat glo daarvandaan kom, gearresteer is. ’n Vyfde verdagte het weggekom.

Leidrade is opgevolg en die polisie het Woensdag 7 September die vyfde verdagte, ’n buitelander, in sy gehuurde kamer in Holfontein opgespoor.

Die Polisie het buiten ’n selfoon en skootrekenaar ook die kluis wat uit die huis verwyder is teruggevind.

Die Provinsiale Polisie Kommissaris, Luitenant-generaal Thembi Hadebe, het almal wat by hierdie goed gekoördineerde operasie betrokke was om die verdagtes vas te trek en te arresteer geloof.

Die vyf verdagtes, vier mans en ’n vrou, sal binnekort in die Northam Landdroshof op klagte van moord en huisbraak-en–roof teregstaan.