SANParke – Gratis toegang week 2022

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke (SANParke) loods hul 17de jaarlikse SA Nasionale Parke Week gedurende 12 September tot 18 September 2022.

Tydens hierdie tydperk sal toegang vir alle Suid-Afrikaanse dagbesoekers gratis wees.

Hierdie inisiatief, in vennootskap met Total Suid-Afrika en First National Bank, ondersteun SANParke se doelstelling om ’n volhoubare band tussen die Nasionale Parke en die gemeenskap te handhaaf.

Met Marakele Nasionale Park die naaste SANPark aan Thabazimbi beteken dit dat alle Suid-Afrikaners as dagbesoekers ook daar gratis toegang sal verkry.

Let asseblief daarop dat geen vervoer verskaf word nie en dat persone ook nie op oop voertuie toegelaat sal word nie.

Dagbesoekers mag ook nie-alkoholies drank saamneem nie.

Hierdie vergunning van Parke Week geld nie vir die toegang van persone wat gedurende hierdie tyd in die park gaan oornag nie.

Vir meer inligting oor Marakele Nasionale Park, skakel (014) 777-6929.

Free Entry during~SA National Parks Week 2022

South African National Parks (SANParks) will be launching its 17th annual SA National Parks Week from 12 to 18 September 2022.

This initiative in partnership with Total South Africa and First National Bank, is in line with SANParks vision statement of “A Sustainable National Park System Connecting Society”.

The closest national park for most residents is Marekele National Park the park will be free for all South-Africans from 12 to 18 September.