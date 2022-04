INK Skryf in Afrikaans – dig- en skryfkompetisie 2022

Skryf is lekker – daarom: Aandag alle skrywers!

INK Skryf in Afrikaans bied vanjaar vanaf 15 Februarie – 30 Junie 2022 weer ‘n groot internasionale dig- en skryfkompetisie aan. Dit is oop vir alle persone van enige ouderdom, waarvan die heel beste gedigte en kortverhale in spog bloemlesings opgeneem gaan word.

Die deelname aan so kompetisie is die gulde geleentheid om blootstelling te kry waar die skeppende krag van woorde op 12 November 2022 by ‘n jaarlikse prysuitdeling in Pretoria gevier gaan word.

‘n Onafhanklike paneel wat onder meer Karen Zoid, die bekroonde skrywer Jackie Nachtegaal, Ian Raper, Francoise Terblance en ander insluit, sal die inskrywings beoordeel.

Die hoofdoel van hierdie kompetisie is die bevordering van gehalte poësie en kortverhaalkuns in Afrikaans. Die vorige jare se kompetisie was ‘n reuse sukses en word daar geweldig baie uitgesien na nog ‘n onvergeetlike een.

Daar is ‘n totale prysgeld van R30 000 op die spel en staan vier digters/skrywers ook die kans om ‘n publikasie van hul eie bundel deur Groep 7 in te palm. PHAROS is so gaaf om aan vier digters/skrywers ook ‘n geskenkpak te skenk.

Die tyd raak nou min om in te skryf, waag die kans en gee jou woorde vlerke. Besoek gerus www.ink.org.za vir riglyne en meer inligting.

Dit is beslis die moeite werd, jy het tog niks om te verloor nie en wie weet dalk slaan jy ook ‘n prys los!

Stuur inskrywing saam met inskrywingsvorm en bewys van betaling aan: https://ink.org.za/ink-dig-en-skryfkompetisie-2022-2/