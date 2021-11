Pieter Smith goed ontvang by Plaasjapie

Pieter Smith het ’n goeie ontvangs gehad tydens sy optrede Vrydag 26 November by Plaasjapie Restaurant en Kroeg op Thabazimbi.

Daar was net genoeg mense om die plek gesellig vol te maak en steeds genoeg spasie te los vir kontak met die gehoor asook dansplek vir diegene wie nie kon stilsit met sy lekker polsende musiek nie.

Pieter, ’n produk van Potchefstroom, is ook ’n ou bekende op Thabazimbi en buiten sy onlangse optrede by die Hervormde kerk se fasiliteit net buite die dorp, het hy reeds vroeër by die Wildsfees asook by skole in die omgewing musiek gemaak.







Pieter Smith op die verhoog by Plaasjapie Restaurant.

Johan, eienaar van Plaasjapie saam met Pieter Smith wat Vrydagaand 26 November daar opgetree het.

Dat Pieter ’n stem het wat hom byna in die klas van Kevin Leo kan plaas, is nie te versmaai nie en sy vertolking van bekende Afrikaanse sangers, van Dozi tot Anneli van Rooyen, was so oortuigend dat jy hulle sommer voor jou kon sien staan.

Vanaf die wegspring met Koos Kombuis se Liza se Klavier, en deur na Anton Goosen se Blommetjie, het die mense lustig saamgesing. Van die oudste Afrikaanse sangers waarvan die jongmense van vandag nog nie eens kennis dra nie het ook ’n beurt gehad.

Chris Blignault was sekerlik een van die eerste van hierdie garde, gevolg deur die Briels se bekende Trein na Pretoria. Steve Hofmeyr het ook die verhoog gehaal met sy Neil Diamant vertolkings. Almal het lustig saamgesing met Crackling Rose, Sweet Caroline en A Beautiful Noise.

Carike Keuzenkamp wat David Kramer se Skipskop bekend gemaak het, het ook ’n beurt gehad, so ook Gé Korsten se Liefling, Annelie van Rooyen se Ek Lewe, die Ou Kraalliedjie en ’n spesiale huldeblyk aan Theuns Jordaan wat onlangs na ’n lang siekte oorlede is.

Volgende op die lys van vermaak by Plaasjapie is nou Vrydag 3 Desember se optrede van die gewilde Dirk van der Westhuizen wat belowe om baie gewild onder die jonger geslag te wees.

Toegang is R100 vir volwassenes en hoërskool leerlinge. Sien ook plakkaat onder aan hierdie berig.