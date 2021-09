Twee Teater-werkswinkels by KunsteGrot

Lizz Meiring se vertoning by die KunsteGrot op Vrydag 17 September (sien vorige plasing) word die volgende dag opgevolg met twee Teater-werkswinkels op Saterdag 18 September.

Lizz Meiring skop self Saterdagoggend om 09:00 af met die aanbieding van “Voor die Skerm”, ’n interaktiewe werkswinkel uiters geskik vir opkomende drama studente en akteurs vanaf Graad 7 tot volwasse. Die werkswinkel duur tot 10:30.

Die vroegoggend-sessie word opgevolg deur ’n interaktiewe werkswinkel, “Agter die Skerms” vir alle hoërskoolleerlinge en volwassenes wat veral belangstel in die klank en beligting aspekte van teater.

Hierdie werkswinkel begin om 11:00 en duur tot 12:30 en word deur Yvette Hanekom en Jak J. Brits aangebied. Die twee is reeds goed bekend aan KunsteGrot gangers waar hulle tydens vorige aanbiedinge in beheer van die klank en beligting was. Die rol van die verhoogbestuurder en ander funksies in die teater word ook bespreek.

Weens beperkte bywoning sal voorkeur gegee word aan hoërskoolleerlinge en volwasse persone wat die werkswinkels wil bywoon. Bespreek asseblief voor 15 September vir die werkswinkels, koste slegs R50. Kontak asseblief vir Rita by 083 744 8559.

Aangesien Covid-19 beperkings geld en toegang beperk is, moet daar vooraf met Rita gereël word indien u die werkswinkels wil bywoon.

Sien aangehegte advertensies vir meer inligting.