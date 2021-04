Vollie volstoom op die sprestasiespoor

Vollie Volschenk het so pas nog ’n toekenning ryker geword nadat hy aangewys is as naaswenner van ’n skrywerskompetisie wat deur die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans geloods is.

Die toekenning is tydens die Glansgeleentheid vir die bekendstelling van ‘Stemme uit die Suiderland XV’, die nuutste gedigte uit die pen van deelnemers aan die kompetisie gemaak. Die funksie is Saterdag 17 April in die AfriForum Teater in Pretoria aangebied.

Vollie ontvang sy toekenning vanaf Dirk Hermann van AgriForum, as naaswenner van die skryfkompetisie.

Vollie met sy toekenning en ’n afskrif van die nuwe bundel gedigte ‘Stemme uit die Suiderland XV’.

Vollie saam met Rita tydens die funksie.



Altesaam 880 inskrywings van Nuwe-Afrikaanse gedigte is ontvang waarvan 412 in die nuwe bundel opgeneem is. Al vyf inskrywings wat Vollie ingedien het, is in die bundel opgeneem.

Drie van Vollie se inskrywings is finalis in hul onderskeie afdelings. Met twee van sy inskrywings wen hy die Algehele Naaswenner toekenning.

Hierdie is ’n besondere prestasie vir Vollie, wat onlangs sy 89ste verjaarsdag gevier het. Die wenpryse tydens hierdie pragtige, stylvolle geleentheid is deur Dirk Hermann van AfriForum oorhandig.