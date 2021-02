Nuwe DA-raadslid van Northam ingesweer

Die nuwe proporsionele-DA Raadslid vir Northam, David Gouveia, is Donderdag 11 Februarie amptelik in sy pos as raadslid van die Thabazimbi Munisipaliteit ingesweer met die eed wat hy afgelê het.

Die inswering het in die Munisipale Raadsaal plaasgevind met raadslid Thane Hearne, Speaker van die Raad, as voorsitter en magistraat JC Maribana wat die amptelike eedaflegging behartig het.

Raadslid Gouveira vervang proporsionele DA-raadslid Grace Nsthabele wat voorheen in die posisie gedien het.

David Gouveia, nuwe DA-raadslid van die Thabazimbi Munisipaliteit, saam met sy eggenote Charline. Die gesin bly in Northam waar David dan ook Northam se gemeenskap op die raad verteenwoordig.

Gouveia is geen vreemdeling in Northam nie en is, is seder 2018 aktief by die gemeenskap betrokke as voorsitter van die Northam Belasting Betalers Vereniging waar hy steeds ’n positiewe rol speel om vir die vooruitgang van die dorp te veg.

Hy en sy vrou, Charline, het gedurende 2016 na Northam verhuis waar David werk as tegnikus by Northam Toyota aanvaar het. By hulle aankoms in Northam het hulle uitgevind dat Charline swanger is. Die besluit om Northam as tuiste te aanvaar het redelik maklik gekom.

Uit die staanspoor het David besef dat nie net hy as inwoner nie, maar ook dat die gemeenskap, ongelukkig was met die toedrag van sake in Northam.

Hy het die behoefte aan ’n stem vir Northam geïdentifiseer en het op 18 September 2018 voortgegaan om die Northam Belastingbetalers Vereniging (NBBV/NRPA) op die been te bring. Tydens die Lootsvergadering is hy as voorsitter verkies, ’n posisie wat hy steeds vervul.

Gedurende Maart 2020 het hy uit diens van Northam Toyota getree en sy eie besigheid, DCD Autoden and field service te bedryf. Dit was juis op die stadium dat die Covid-19 inperking aangekondig is, geen goeie tyd om ’n nuwe besigheid te begin nie.

David sê dit het maar moeilik gegaan maar die besigheid het oorleef en dit gaan nou goed. Met Charline deeglik hierby betrokke, hanteer sy die skedule en afsprake vir DCD Autoden, maar die belangrikste, sê David, sy is die beste ma vir hul meisiekind.

Raadslid David Gouveia word deur die Magistraat, die agbare JC Maribana, na die eedaflegging gelukgewens as deel van die Thabazimbi Raad.

Al die DA-raadslede was daar om raadslid David Gouveia as deel van hul span te verwelkom. Hulle is op die foto van links: Raadslede Tokkie Swanepoel (Wyk 2), David Gouveia (PR), Thane Hearne (Speaker en raadslid vir Wyk 4), Piet Strydom (PR en Hoofsweep) en Ronnie Manyama (PR).

Volgens David is sy hoogste prioriteit in Northam, is Northam self. Hy voel dat hy nou as deel van die DA span Northam se stem nog duideliker gaan maak. Sy deure vir die gemeenskap is steeds oop maar die gemeenskap sal moet besef dat Northam nie oornag uitmekaargeval het nie en sal ook nie oornag regkom nie.

Sy prioriteit nommer een is die Thabazimbi-Rustenburg kruising met al die onwettige stalletjies en bedrywe. Die trokke, taxis en voertuie wat aflaai soos hulle wil moet stopgesit word.

Die tweede groot prioriteit is Northam se straatligte en padtekens wat dringend aandag moet geniet. Inwoners kan hom kontak by 071 546 4799 vir inligting of indien hulle sake, wat die gemeenskap raak, met hom wil bespreek.

Verskeie DA lede asook verteenwoordigers van ander partye het die plegtigheid bygewoon.