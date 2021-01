Slangbyt: Elné wag op veloorplantings

Elné Erasmus (21) van Thabazimbi wat op Maandag 11 Januarie in haar ouerhuis op ’n plaas net buite Thabazimbi deur ’n Mosambiek spoegkobra gebyt is, het Vrydag 22 Januarie ’n tweede operasie in die Steve Biko Akademiese Hospitaal ondergaan om dooie weefsel, wat deur die slanggif aangetas is, verder te verwyder.

Tydens ’n telefonies gesprek het haar ma, Elna, gesê dat al die dooie weefsel tydens die operasie verwyder is en die wond word nou deur ’n spesiale pleister bedek wat die aangetaste areas, waar die vel verwyder moes word, te stimuleer en voor te berei vir die nuwe vel wat oorgeplant word.

Volgens haar is die dokters tevrede met Elné se vordering en alhoewel die pleister gewoonlik sowat 21 dae op die wond gehou word, gaan die dokters Maandag die pleister lig om te bepaal wanneer hulle die eerste veloorplantingsoperasie gaan uitvoer. Elné is vol moed om vir die volle 21 dae steeds in die hospitaal te vertoef, solank haar hand net genees.

Die wond aan Elné se hand, waar die Mosambiekse spoegkobra haar gebyt het, na die operasie waar die beskadigde vel verwyder is en haar arm oopgesny is om dooie weefsel te verwyder.

Spesiale pleisters bedek die area van haar hand en arm waar veloorplantings gedoen moet word. Die spesiale apparaat op haar arm verwyder alle vog deur die poreuse pleister.

Elna het ook laat weet dat Elné minder pyn ervaar en dat sy, alhoewel swak, haar vingers nou ook weer ’n bietjie kan beweeg. Sy het verder genoem dat dit ’n lang proses van baie oefening en fisioterapie gaan kos, maar dat sy die volle werking van haar hand sal terugkry.

Johan en Elna bedank weereens die gemeenskap, vriende en familie wat hulle so goed ondersteun asook vir die boodskappies van ondersteuning wat hulle daagliks ontvang. ’n Spesiale dank aan Elné se oom Dirk wat vir die suurstofrekening instaan.

Bydraes word steeds benodig om met verdere behandeling en uitgawes te help. Indien u kan help word u versoek om geld by FNB takkode 250655 op die rekening van E Erasmus, rekeningnommer 625 203 71965 in te betaal. Elke sent word opreg waardeer.