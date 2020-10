Rocco speel Jim Muller by die KunsteGrot

Die gewilde en veelsydige klavierspeler, Rocco de Villiers, het Saterdagaand die eerste akkoorde vir die eerste vertoning onder Covid-19 beperkings in die KunsteGrot op Thabazimbi geslaan.

Uit die staanspoor het hy die gehoor betrek met sy visuele vertoning van kleur, nie net deur die staaltjies wat hy vertel het nie, maar ook die klere wat hy vir die vertoning uitgekies het.

Soos belowe het Jim Muller se keurspele uit sy hande gevloei met ander komponiste wat ook deel van die vertoning uitgemaak het. Hieronder was Nico Carstens se Klokkiewals en Zambezi, Olie Viljoen, Taffie Kikillus, Hendrik Susan en Hansie Roodt.

Debbie, links en Rita van die KunsteGrot saam met Rocco na sy vertoning.

Hy het ook van sy eie komposisies gespeel waaronder die geliefde Liewe Hemel Liewe Aarde, Kortbroek Langkouse en Nooit te Laat.

Die gehoor was uitgehonger vir vermaak en het telkens met ’n lekker handeklap aangemoedig.

Luister Liewe Hemel Liewe Aarde

Jim Muller Keurspel Nr 1



Die volgende vertoning by die KunsteGrot is die Grapmakers met Michelle Botha en Neels van Jaarsveld op Donderdagaand 19 November. Die regie word behartig deur die bekende Lizz Meiring en beloof om ’n produksie uit die boonste rakke te wees.

Bespreek vroegtydig aangesien kaartjies weereens beperk sal word ingevolge die Covid-19 beperkings.

Vir besprekings kontak Rita Volschenk by 083 744 8559. Die vertoning begin om 19:00 en bring gerus daai piekniekmandjies saam vir ’n gesellige saamkuier.





Van die gereelde teatergangers is op die foto van links: Rentia, Adele, Anita, Muriel en Alda.

Die gehoor het fluks gehelp om van Rocco se CD’s, wat hy nie tydens die inperking kon verkoop nie. aan te skaf.

Madia, Anri en Tokkie wat hulle CD’s deur Rocco laat teken het.

Intussen is daar reeds verskeie vertonings vir volgende jaar vasgemaak. Dit is naamlik op 13 Februarie met Chris Else, 13 Maart met Mathys Roets en 18 April kry die Doringdraadduwwels ook weer ’n beurt. Daar word nog onderhandel om ’n kunstenaar vir Meimaand vas te maak. Op 4 Junie kry Ruhan du Toit sy beurt op die verhoog nadat sy optrede vroeër vanjaar gekanselleer moes word weens die pandemie.

Doen gerus moeite om hierdie kunstenaars te ondersteun aangesien hulle inkomste weens die Covid-19 inperking totaal gesny was.