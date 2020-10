5 Sterf in kop-aan-kop botsing naby Amandelbult

Die vyf insittendes van ’n motorvoertuig is op die toneel dood verklaar nadat die Ford sedan waarmee hulle gereis het in ’n kop-aan-kop botsing met ’n swaarvoertuig betrokke was.

Die ongeluk het Woensdagoggend 14 Oktober naby Amandelbult, op die pad tussen Northam en Thabazimbi, gebeur toe die bestuurder van die motorvoertuig vir ’n rondloper dier op die pad uitgeswaai en toe reg van voor met die swaarvoertuig gebots het.

Volgens die Limpopo Departement van Vervoer en Gemeenskapsveiligheid se Mike Maringa het altesaam agt mense in ander ongelukke in Limpopo gedurende die afgelope naweek vanaf Vrydag tot Sondag ook die lewe gelaat.

Die name van die oorledenes van Woensdag se ongeluk is nog nie bekend gemaak nie.



Die wrakstukke van die Ford sedanmotor, al wat oorgebly het na die ongeluk waarin die vyf insittendes van die voertuig vermoedelik op slag gedood is.