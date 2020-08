Indië: 16 Dood na passasiersvliegtuig aanloopbaan verlaat

Ten minste 16 persone, aan boord van ’n Air India Express passasiersvliegtuig, is dood nadat die vliegtuig tydens die landing op die Calicut lughawe in die suide van Indië van die aanloopbaan afgegly het.

Die ongeluk het Vrydagmiddag omstreeks 1900 plaaslike tyd gebeur. Dit is die begin van die Monsoon reënseisoen en swaar reën het die landing op die vliegveld, wat op die kruin van ’n heuwel omring met valleie is, nog moeiliker gemaak.

Volgens die lugredery was daar 184 passasiers, wat 20 kinders ingesluit het, en sewe bemanningslede, waaronder die twee vlieëniers, aan boord van die Boeing 737 tydens die ongeluk. Volgens laaste berigte is sowat 35 beseerdes na die hospitaal vervoer.

Die passasiers aan boord van die vliegtuig was Indiese burgers wat weens die Covid-19 pandemie in die buiteland gestrand was en vanaf Dubai na hul tuiste terug op pad was.

Die vliegtuig het in ’n vallei afgestort nadat dit van die aanloopbaan afgegly en in twee-twee gebreek het.

