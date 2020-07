Boerdery organisasies eis verduideliking oor gewysigde jagregulasies

TLU SA dring aan op ‘n verduideliking oor gewysigde regulasies wat Dinsdag in die Staatskoerant gepubliseer is en die reis oor provinsiale grense vir jagdoeleindes verbied. Die departement van omgewing, bosbou en visserye het met die wysigings ook ‘n stokkie gesteek voor akkommodasie vir jagters.

“Dit is uiters onverskillig en irrasioneel om sulke regulasies te publiseer,” sê Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Dit is ‘n nog ‘n ekonomiese slag vir wildsboere wat reeds groot verliese gely het as gevolg van die eerste weke van die inperking se regulasies.

Ons lede het reeds deposito’s ontvang en voorbereidings getref vir jagters wat van ander provinsies by hulle sou gaan jag. Die risiko vir die verspreiding van COVID-19 op verafgeleë gebiede, waar min mense met mekaar in aanraking kom, is minimaal.”

Wildsboere moet vanjaar sonder die inkomste van internasionale jagters klaarkom en het staatgemaak op plaaslike jagters om gedurende die jagseisoen ‘n gedeelte van hulle inkomste op te maak. Daar is nou baie min geleentheid vir hierdie boere om ‘n inkomste te verdien om sodoende die wildsplase aan die gang te hou.

Wildbedryf Suid-Afrika (WRSA) in April, is 67% van werknemers in die wildbedryf negatief geraak deur die beperkings. In baie landelike gebiede is die plattelandse ekonomie afhanklik van jagters en wildsboere se spandering. Dit is inderdaad wat die landelike omgewing aan die gang hou.

“Ons versoek die departement en regering om ‘n verduideliking te verskaf waarom hierdie regulasies skielik gewysig is,” sê Meintjes. “Boere is reeds baie ontevrede oor hoe die inperking hulle beïnvloed, terwyl die regering op hulle staatmaak om voort te gaan om voedsel te produseer. Die dag sal kom wanneer boere nie meer in hierdie vraag kan voldoen nie.”

Agri SA het in hul kommentaar op die verbod gesê dat die organisasie met kommer kennis geneem het van die opskorting van jagbedrywighede oor provinsiale grense heen en akkommodasie op wildplase vir jagdoeleindes. Jag is ‘n seisoenale aktiwiteit – wat einde Augustus ten einde loop – en is sentraal tot die finansiële oorlewing van menige boere.

“Die wildbedryf bied ‘n lewensbestaan vir duisende mense in landelike gebiede. Dit beteken dat die verliese wat gely word weens die verbod op toerisme, asook die bestaande likiditeitsuitdagings in die waardeketting, sal toeneem,” sê Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA.

Terwyl die bedryf die regering se maatreëls om die verspreiding van Covid-19 te beperk ondersteun, behoort die oes van wild erken te word as sentraal tot wildbestuur en ‘n belangrike bron van proteïene vir mense. Jag is inherent ‘n aktiwiteit wat vereis dat daar oor provinsiale grense heen gereis word en gebruik gemaak word van akkommodasie.

Hierdie verbod kan dus lei tot die ineenstorting van die bedryf, wat potensieel nie in die kort- tot mediumtermyn sal kan herstel nie. Agri SA doen ‘n beroep op die departement van omgewingsake bosbou en visserye hul besluit te heroorweeg en om met die bedryf saam te werk ten einde ‘n werkbare oplossing te vind.

Suspending cross provincial hunting not the answer

Agri SA notes with concern the suspension of travelling across provincial borders and the prohibition on staying over on game farms for hunting. Hunting is a seasonal activity ending in August – and key to the financial survival of many farmers.

“The wildlife industry sustains the livelihood of thousands of people in rural areas. This will compound losses suffered by the prohibition of tourism and exacerbate existing liquidity challenges in the value chain,” says Omri van Zyl the executive director of Agri SA.

Whilst the industry is in support of government measures to curb the spread of Covid-19, the harvesting of game should be recognised as a key wildlife management tool and an important source of protein for people.

Hunting is inherently an activity that requires traveling across provincial borders and accommodation. Therefore, this prohibition will bring the industry to its knees from which it will potentially not recover in the short term to medium term.

Agri SA urges the department of environmental affairs, forestry and fisheries to reconsider their decision and work alongside industry to find a workable solution.