Insidente hou Buurtwagte besig tydens Junie

Sedert die AfriForum buurtwagte toestemming gekry het om weereens met patrolliewerk en hul normale werksaamhede voort te gaan nadat alle patrolliewerk deur die Covid-19 inperking verbied is, is heelwat insidente ondersoek waarvan verskeie tot arrestasies gelei het.

Die kantoor van die Matlabas Buurtwag het aan Kwêvoël genoem dat misdadigers hulle beslis nie aan die inperking steur nie en dat verskeie wildstropings oor die gebied aangemeld is. Tydens een van die stropings het ’n reservaat ’n renoster verloor terwyl spore van stropers in nog ’n reservaat gevind is.

Opvolgwerk is deur die reservaat personeel gedoen maar geen verdagte kon opgespoor word nie. Ondersoeke gaan voort.

In nog ’n wildverwante voorval is vyf persone gearresteer nadat Proto Spanlede ontplooi is op ’n plaas naby Makoppa nadat die boer ’n klagte ingedien het van wildstropers wat met honde op die plaas jag.

Tydens die voorval is daar op ’n Bantam bakkie beslag gelê. Die verdagtes word in die SAPD Thabazimbi selle aangehou.

In nog ’n voorval het die Buurtwag groot sukses behaal toe daar op ’n groot hoeveelheid dagga beslag gelê is nadat inligting van verdagte persone op ’n plaas in die Dwaalboom omgewing ontvang is.

Twee verdagtes is tydens die voorval aangekeer met ’n groot hoeveelheid dagga in hulle besit en by verdere ondersoek is vasgestel dat die verdagtes besig was om die dagga na Botswana oor te smokkel. Die Hoopdal SAPD se hulp is ingeroep wat die verdagtes dan ook gearresteer het.

’n Verdagte dief is gearresteer nadat berig vanaf die MEGS Internet Diensverskaffer ontvang is aangaande ’n verdagte wat besig was om by die torings te Rossouwspoort in te breek. Deur die vinnige optrede van die Thabazimbi SAPD, ’n helikopter wat ingespan is en Proto Spanlede wat ontplooi is, is die verdagte opgespoor en kon die arrestasie plaasvind. Gesteelde goedere tydens ’n vorige inbraak ter waarde van R7500 is ook teruggevind.

Die buurtwag het ook ’n groot rol gespeel met die verlening van tegniese hulp aan verskeie SAPD eenhede rakende georganiseerde en geweldsmisdaad. Verskeie arrestasies is gemaak en ’n gesteelde voertuig is teruggevind en ingehandig by die SAPD Thabazimbi.

Na ’n versoek om hulp vanaf Lephalale in die opsporing van ’n gesteelde voertuig is die betrokke voertuig se gegewens op die stelsel aangebring waarop twee verskillende punte hierop notifikasies gegee het.

Die voertuig is toe deur lede van Marken en Villa Nora opgespoor. Twee verdagtes is tydens die voorval in hegtenis geneem en word in die polisieselle by die SAPD Lephalale aangehou.